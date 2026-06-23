România așteaptă răspunsuri de la Kiev după drona autodetonată în Portul Constanța: termenul expiră astăzi

Publicat 23 iun. 2026, 09:55 Sursă Realitatea PLUS

Astăzi expiră termenul de 10 zile acordat de România autorităților ucrainene pentru a oferi explicații în cazul dronei care s-a autodetonat în Portul Constanța, potrivit Realitatea PLUS.

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