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Locale· 2 min citire
Accident grav în județul Argeș. Trei persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a ciocnit violent cu un TIR
FOTO: Anchetaonline.ro
Un grav accident rutier s-a produs marți după-amiază, pe DN 73, pe raza comunei Aninoasa, județul Argeș. Trei persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a ciocnit violent cu un TIR.
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