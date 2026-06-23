Accident grav în județul Argeș. Trei persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a ciocnit violent cu un TIR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 19:04

Un grav accident rutier s-a produs marți după-amiază, pe DN 73, pe raza comunei Aninoasa, județul Argeș. Trei persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a ciocnit violent cu un TIR.

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