O femeie din Constanța cere protecție în instanță. Fostul iubit ar fi obligat-o să ia credite și să-i dea bani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 08:07

O femeie din județul Constanța a cerut ajutorul instanței, susținând că fostul ei iubit o amenință și o obligă să facă împrumuturi bancare pentru a-i da bani.

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