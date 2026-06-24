Incendiu la Palas Campus Iași. 50 de persoane evacuate după ce focul a izbucnit într-o cafenea

Pompierii au intervenit, miercuri dimineață, după ce un incendiu a izbucnit într-o cafenea aflată la parterul clădirii Palas Campus din municipiul Iași. Flăcările au afectat un spațiu comercial, iar autoritățile au decis evacuarea preventivă a persoanelor aflate în clădire. În total, aproximativ 50 de oameni au fost scoși în siguranță, iar ISU Iași a transmis că nu au fost înregistrate victime și nici persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale.
Incendiul de la Palas Campus a fost stins de pompieri
Reprezentanții ISU Iași au anunțat că incendiul izbucnit în spațiul comercial a fost lichidat de echipajele de intervenție. După stingerea flăcărilor, pompierii au continuat să evacueze fumul din clădire, pentru ca spațiile să poată fi verificate și readuse în condiții de siguranță.
„Incendiul izbucnit la un spaţiu comercial situat la parterul clădirii Palas Campus a fost lichidat de către forţele de intervenţie. În acest moment, pompierii militari continuă operaţiunile de evacuare a fumului din întreaga clădire, în vederea restabilirii condiţiilor de siguranţă pentru ocupanţi şi limitării efectelor produse de incendiu", a transmis ISU Iaşi.
Pe durata intervenției, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate preventiv. Autoritățile au precizat că nu au existat victime, iar nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Misiunea pompierilor a continuat pentru ventilarea spațiilor afectate, verificarea tuturor încăperilor și înlăturarea eventualelor riscuri rămase după incendiu.
Flăcările au izbucnit în interiorul unei cafenele
Inițial, ISU Iași a anunțat că intervine la un incendiu semnalat la un spațiu comercial din Palas Campus. La sosirea echipajelor, pompierii au constatat că incendiul se manifesta cu flacără deschisă în interiorul unei cafenele aflate la parterul clădirii. Suprafața afectată era de aproximativ 50 de metri pătrați, iar salvatorii au luat în calcul și riscul ca focul să se extindă la restul construcției.
„Echipajele de intervenţie au ajuns la locul solicitării şi au constatat că incendiul se manifestă cu flacără deschisă în interiorul unei cafenele situate la parterul clădirii Palas Campus, pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi, existând pericol de propagare la restul construcţiei", anunţă ISU Iaşi.
În sprijinul pompierilor militari a intervenit și Serviciul Privat pentru Situații de Urgență Palas Campus. Pentru gestionarea situației și pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu un echipaj EPA din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, format din trei subofițeri.
„Până în acest moment, aproximativ 30 de persoane au fost evacuate preventiv din clădire. Nu sunt raportate victime. Pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor şi gestionarea eventualelor urgenţe medicale, dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu un echipaj EPA din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, încadrat cu 3 subofiţeri", a mai transmis sursa citată.
Pompierii au evacuat fumul și au verificat spațiile afectate
După localizarea și lichidarea incendiului, pompierii au acționat pentru evacuarea fumului din interiorul clădirii și pentru protejarea spațiilor învecinate. Verificările au fost necesare pentru ca autoritățile să se asigure că nu mai există riscuri pentru persoanele care ar urma să revină în clădire. Intervenția a vizat atât zona în care a izbucnit incendiul, cât și încăperile din apropiere, afectate de fum.
Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită după finalizarea cercetărilor făcute la fața locului. Până atunci, autoritățile au transmis doar că incendiul a pornit într-un spațiu comercial de la parterul Palas Campus și că intervenția s-a desfășurat fără victime.