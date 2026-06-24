Incendiu la Palas Campus Iași. 50 de persoane evacuate după ce focul a izbucnit într-o cafenea

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 iun. 2026, 07:53

Pompierii au intervenit, miercuri dimineață, după ce un incendiu a izbucnit într-o cafenea aflată la parterul clădirii Palas Campus din municipiul Iași. Flăcările au afectat un spațiu comercial, iar autoritățile au decis evacuarea preventivă a persoanelor aflate în clădire. În total, aproximativ 50 de oameni au fost scoși în siguranță, iar ISU Iași a transmis că nu au fost înregistrate victime și nici persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

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