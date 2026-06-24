Ce a pățit un ieșean care nu a vrut să plătească facturile Digi în euro. Suma uriașă care i s-ar fi cerut ca să renunțe la contract

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 iun. 2026, 08:15

Un bărbat din Iași susține că a ajuns în conflict cu Digi RCS-RDS după ce a primit o informare prin care era anunțat că, de la 1 iulie 2026, tarifele serviciilor și echipamentelor vor fi exprimate în euro. Ovidiu M. spune că nu a fost de acord cu această modificare și a anunțat compania, prin e-mail, că vrea să denunțe unilateral contractul.

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