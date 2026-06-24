Ce a pățit un ieșean care nu a vrut să plătească facturile Digi în euro. Suma uriașă care i s-ar fi cerut ca să renunțe la contract

Un bărbat din Iași susține că a ajuns în conflict cu Digi RCS-RDS după ce a primit o informare prin care era anunțat că, de la 1 iulie 2026, tarifele serviciilor și echipamentelor vor fi exprimate în euro. Ovidiu M. spune că nu a fost de acord cu această modificare și a anunțat compania, prin e-mail, că vrea să denunțe unilateral contractul.
Potrivit acestuia, în documentul primit era menționat că abonații care nu acceptă noile condiții pot renunța la contract fără să plătească penalități sau despăgubiri. Situația s-a complicat însă după ce bărbatul a primit un răspuns prin care i s-ar fi cerut să achite sume pentru încetarea contractului.
Bărbatul spune că nu a fost de acord cu plata tarifelor în euro
Ovidiu M. a povestit că a primit o informare de la Digi, prin care era anunțat că tarifele vor fi exprimate exclusiv în euro. Ieșeanul spune că nu consideră normală o astfel de schimbare, în condițiile în care moneda națională este leul. El susține că a citit cu atenție documentul trimis de companie și a observat că abonații care nu sunt de acord cu modificările pot denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile. Bărbatul afirmă că exact acest lucru a făcut, dar răspunsul primit ulterior l-a nemulțumit.
„Am primit o informare de la compania Digi, prin care mi s-a transmis că, începând cu data de 1 iulie 2026, tarifele serviciilor și echipamentelor furnizate se vor modifica și vor fi exprimate în moneda euro. Lucru cu care eu nu sunt de acord, din moment ce locuim în România, iar la noi moneda este RON, nu euro, conform presei locale.
„Fără plată de penalități”?
De aici a început totul. Am citit informarea pe care ei mi-au trimis-o, integral, și am văzut că mai scria și faptul că: «Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, aveți dreptul de a denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la data primirii notificării». Și cel mai important, cei de la Digi au specificat faptul că, dacă denunț unilateral contractul, va fi «fără plată de penalități sau despăgubiri, cu excepția sumelor datorate pentru echipamentul terminal care a făcut obiectul contractului denunțat», dar asta doar dacă decid să păstrez acel terminal”, a declarat Ovidiu M.
După ce a primit informarea, Ovidiu M. spune că a răspuns companiei prin e-mail și a transmis că dorește denunțarea unilaterală a contractului. Bărbatul susține că a precizat și că nu vrea să păstreze echipamentul terminal, astfel că acesta poate fi ridicat sau predat la un punct Digi din Iași. El mai spune că a achitat toate sumele datorate până în acel moment și că a trimis inclusiv dovada plăților. În opinia sa, nu ar fi trebuit să i se ceară penalități, atâta vreme cât informarea inițială vorbea despre denunțarea contractului fără despăgubiri.
„Pentru că nu am fost de acord cu modificarea lor să plătesc în euro, am răspuns pe e-mail, în termenul stabilit de 30 de zile, și le-am transmis celor de la Digi să ia act, că eu doresc să denunț unilateral contractul. Referitor la acel terminal – pentru care, dacă doream să îl păstrez, ar fi trebuit să plătesc eu –, le-am transmis că, în ceea ce privește echipamentul terminal care face obiectul contractului denunțat, nu doresc să îl păstrez și că îl pun la dispoziția lor în orice moment sau îl pot preda fără nicio problemă, la orice punct Digi din Iași. În e-mail le-am transmis inclusiv faptul că am achitat fără întârziere toate sumele datorate și am atașat inclusiv dovada plăților”, a mai spus Ovidiu M.
Ovidiu M. spune că i s-au cerut bani pentru încetarea contractului
Potrivit bărbatului, Digi nu ar fi tratat solicitarea sa ca pe o denunțare unilaterală, ci ca pe o cerere de reziliere. El susține că, în răspunsul primit, compania i-a transmis mai multe condiții pentru rezilierea contractului. Printre acestea s-ar fi aflat și plata unor sume, întrucât contractul ar fi fost încă în perioada minimă contractuală. Ovidiu M. spune că i s-ar fi cerut aproximativ 200 de lei pentru terminal și 400 de lei pentru reziliere, adică în jur de 600 de lei în total.
„După ce am transmis celor de la Digi faptul că doresc să denunț unilateral contractul așa cum ei au spus, fără a plăti penalități și despăgubiri, m-am trezit cu un e-mail de la ei prin care mi se spunea că: «În urma sesizării dumneavoastră cu privire la rezilierea contractelor de servicii de internet și televiziune, vă informăm că pentru a rezilia contractul de furnizare servicii Digi trebuie îndeplinite următoarele condiții».
Dar eu nu am cerut rezilierea contractului, ci denunțarea sa unilaterală. În e-mail, cei de la Digi mi-au spus, printre multe alte condiții, că acest contract se află sub incidența perioadei minime contractuale și că trebuie să plătesc pentru ca acesta să fie reziliat, în jur de 200 de lei pentru terminal și 400 de lei pentru reziliere. Aici este o mare golănie! Tu, Digi, îmi spui că treci la plată în euro, că eu pot denunța unilateral contractul dacă nu sunt de acord, fără să plătesc despăgubiri și penalități, și tot tu, Digi, când îți spun că îl denunț unilateral, mă pui să achit despăgubiri și penalități”, a mai povestit Ovidiu M.
Bărbatul a sesizat Protecția Consumatorilor
După acest răspuns, Ovidiu M. spune că a revenit cu un nou e-mail către Digi, în care a explicat că nu cere rezilierea contractului, ci denunțarea unilaterală a acestuia. El susține că cele două situații sunt diferite și că tocmai de aici pornește nemulțumirea sa. Bărbatul afirmă că nu a mai primit un răspuns după acest mesaj. În cele din urmă, a decis să sesizeze Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor.
„Am trimis din nou e-mail celor de la Digi, prin care le-am spus clar că cer, în mod expres, denunțarea unilaterală a contractului și nu rezilierea acestuia. Cele două aspecte sunt distincte, pentru că diferența majoră constă în motiv și prezența așa-zisei culpe, adică rezilierea este o sancțiune aplicată atunci când o parte nu își respectă obligațiile, în timp ce denunțarea unilaterală este o opțiune de a încheia contractul pur și simplu pentru că nu mai este avantajos, fără a acuza clientul de vreo greșeală și fără a fi obligat la plata daunelor și penalităților. Spun asta ca să se înțeleagă unde este problema.
Inclusiv celor de la Digi le-am transmis că au tratat solicitarea mea într-un mod tendențios, că cererea mea a fost de denunțare unilaterală și nu de reziliere a contractului, așa cum s-a precizat în informarea inițială. După ce am trimis acest e-mail, nu am mai primit niciun răspuns și, pentru că nu mi se pare normal ce se întâmplă, am făcut inclusiv sesizare la OPC. Nu e normal și sunt sigur că în situația mea se află foarte multe persoane”, a mai spus Ovidiu M.