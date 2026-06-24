Scene de groază într-un parc din București: un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit și un satâr

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 15:27

Un tânăr de 23 de ani din București a fost reținut pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi atacat tatăl cu un cuțit și un satâr. Victima, un bărbat de 57 de ani, a fost lovită în zona capului, a gâtului, pe spate și pe brațe.

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