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Scene de groază într-un parc din București: un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit și un satâr

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 15:27

Un tânăr de 23 de ani din București a fost reținut pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi atacat tatăl cu un cuțit și un satâr. Victima, un bărbat de 57 de ani, a fost lovită în zona capului, a gâtului, pe spate și pe brațe.

Incidentul violent a avut loc marți, într-un parc din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, conflictul ar fi pornit pe fondul consumului de droguri al tânărului.

Tatăl tânărului a fost rănit în zona capului, a gâtului și pe brațe

Anchetatorii susțin că tânărul, înarmat cu un cuțit și un satâr, și-ar fi lovit tatăl de mai multe ori. Bărbatul a suferit răni tăiate și excoriații, iar medicii au stabilit că are nevoie de 12 până la 14 zile de îngrijiri medicale.

Atacul s-a produs în spațiul public, în prezența mai multor persoane. Potrivit Parchetului, violențele au tulburat ordinea și liniștea publică și au creat o stare de teamă printre cei aflați la fața locului.

Un martor a sunat la 112 după ce victima i-a cerut ajutorul

După atac, bărbatul rănit i-a cerut unui martor să sune la 112. La fața locului au ajuns echipaje de poliție, care l-au identificat și imobilizat pe tânărul de 23 de ani.

Victima a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București. În prezent, starea sa de sănătate este stabilă.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore

Tânărul de 23 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă de omor. În cursul zilei de miercuri, Tribunalul București este așteptat să se pronunțe asupra propunerii de arestare preventivă formulate pe numele acestuia.

Ancheta continuă în acest caz, după atacul violent produs într-un parc din Sectorul 2 al Capitalei.

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