Bătaie pe sarmale la Suceava: ambulanțele cu oameni leșinați au rămas blocate în mulțimea venită la slujba de Sfântul Ioan cel Nou

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 14:27

A fost îmbulzeală, miercuri, la Suceava, după slujba oficiată în cinstea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul orașului. Peste 10.000 de credincioși au participat la ceremonia religioasă, iar la final mulți dintre ei s-au grăbit spre punctele unde organizatorii împărțeau porții de sarmale și sandvișuri.

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