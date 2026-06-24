Bătaie pe sarmale la Suceava: ambulanțele cu oameni leșinați au rămas blocate în mulțimea venită la slujba de Sfântul Ioan cel Nou

A fost îmbulzeală, miercuri, la Suceava, după slujba oficiată în cinstea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul orașului. Peste 10.000 de credincioși au participat la ceremonia religioasă, iar la final mulți dintre ei s-au grăbit spre punctele unde organizatorii împărțeau porții de sarmale și sandvișuri.
Aglomerația a devenit greu de controlat, iar mai multe persoane au fost împinse în mulțime. Unii credincioși au fost doborâți, în timp ce polițiștii locali încercau să îi țină pe oameni la rând și să evite ca persoanele în vârstă să fie prinse în înghesuială.
Sute de oameni s-au înghesuit pentru porțiile oferite după slujbă
După ceremonia religioasă, sute de credincioși au mers spre locurile unde erau împărțite porțiile pregătite de organizatori. Mulți s-au grăbit să ajungă cât mai repede, iar în zona de distribuire s-a format o înghesuială uriașă. În mulțime au fost și persoane în vârstă, iar situația a devenit tensionată atunci când oamenii au început să se împingă.
Polițiștii locali aflați acolo au încercat să îi organizeze pe participanți și să îi facă să înainteze pe rând. Cu toate acestea, mai multe persoane nu au respectat indicațiile și au continuat să se înghesuie. În aglomerație, unii credincioși au fost doborâți după ce au fost împinși de alte persoane.
Ambulanțele nu au putut pleca din cauza mulțimii
În zonă se aflau și ambulanțe care preluaseră persoane cărora li s-a făcut rău din cauza temperaturilor ridicate. Din cauza mulțimii, autospecialele nu au putut pleca imediat spre spitale. Salvatorii au fost nevoiți să ceară oamenilor, prin portavoce, să facă loc pentru ca ambulanțele să poată ieși din zonă.
Situația a fost cu atât mai dificilă cu cât la eveniment au participat peste 10.000 de persoane. Canicula a afectat o parte dintre credincioși, iar intervenția echipajelor medicale a fost îngreunată de aglomerația formată după slujbă. Mulțimea s-a strâns mai ales în jurul punctelor unde erau oferite porțiile gratuite.
Slujba a fost urmată de procesiunea raclei cu sfintele moaște
Sărbătoarea a început cu o slujbă oficiată la mănăstirea care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul este celebrat atât pe 24 iunie, cât și pe 2 iunie. După ceremonia religioasă, a urmat procesiunea raclei cu sfintele moaște.
Racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava a fost așezată în baldachinul special amenajat. Credincioșii au putut să se închine și să se roage. Sfântul este cunoscut ca apărător de rele, boli, dureri și primejdii, iar moaștele sale sunt considerate făcătoare de minuni.