Încă un medic s-a stins din viață. Mesaj emoționant transmis de colegii din DGASPC

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 21:53

Doliu în rândul cadrelor medicale din Constanța. Doctorul Minodor Ion Popescu, apreciat pentru profesionalismul și devotamentul său față de pacienți, a încetat din viață, vestea tristă fiind anunțată de colectivul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre doliu