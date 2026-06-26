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Încă un medic s-a stins din viață. Mesaj emoționant transmis de colegii din DGASPC

Medic mort

Medic mort

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 21:53

Doliu în rândul cadrelor medicale din Constanța. Doctorul Minodor Ion Popescu, apreciat pentru profesionalismul și devotamentul său față de pacienți, a încetat din viață, vestea tristă fiind anunțată de colectivul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța.

Doliu la Constanța

Medicul și-a desfășurat activitatea în cadrul CAbR „Sf. Luca” Negru Vodă, unde a fost respectat atât de beneficiari, cât și de colegi pentru implicarea și dedicarea de care a dat dovadă de-a lungul carierei.

Într-un mesaj publicat de reprezentanții DGASPC Constanța, colegii și-au exprimat regretul profund pentru dispariția celui care a fost descris drept un profesionist desăvârșit și un om de o rară noblețe sufletească.

„Cu profundă durere și tristețe ne luăm rămas-bun de la domnul doctor Minodor Ion Popescu. Devotamentul, profesionalismul, bunătatea și grija pe care le-a oferit beneficiarilor și colegilor vor rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră. A fost un medic deosebit și un om de o aleasă omenie, care și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate, competență și dăruire față de beneficiari.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi dăruiască lumină veșnică!”, au transmis reprezentanții DGASPC Constanța – CAbR „Sf. Luca” Negru Vodă.

Dispariția doctorului Minodor Ion Popescu lasă un gol în comunitatea medicală și în rândul tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a colabora cu acesta.

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