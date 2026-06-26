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Locale· 1 min citire
Încă un medic s-a stins din viață. Mesaj emoționant transmis de colegii din DGASPC
Medic mort
Doliu în rândul cadrelor medicale din Constanța. Doctorul Minodor Ion Popescu, apreciat pentru profesionalismul și devotamentul său față de pacienți, a încetat din viață, vestea tristă fiind anunțată de colectivul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța.
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