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Locale· 1 min citire
Accident grav în județul Bacău. O mașină s-a prăbușit într-o prăpastie de aproximativ 12 metri
FOTO: ISU
Publicat26 iun. 2026, 22:58
Actualizat26 iun. 2026, 22:59
Un grav accident rutier s-a produs vineri seară, în județul Bacău, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a prăbușit într-o prăpastie de aproximativ 10–12 metri. În urma incidentului, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de intervenția echipajelor de salvare, fiind ulterior transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
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