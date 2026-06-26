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Accident grav în județul Bacău. O mașină s-a prăbușit într-o prăpastie de aproximativ 12 metri

FOTO: ISU

FOTO: ISU

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 22:58
Actualizat26 iun. 2026, 22:59

Un grav accident rutier s-a produs vineri seară, în județul Bacău, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a prăbușit într-o prăpastie de aproximativ 10–12 metri. În urma incidentului, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de intervenția echipajelor de salvare, fiind ulterior transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

”În această seară, pompierii militari băcăuani au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs în comuna Agăş, sat Agăş, unde un autoturism s-a răsturnat într-o prăpastie de aproximativ 10–12 metri”, a transmis, vineri seară, ISU Bacău.

La locul evenimentului au fost mobilizate mai multe echipaje care au intervenit pentru recuperarea victimelor.

”Un bărbat s-a autoevacuat din autoturism înainte de sosirea echipajelor de intervenţie. Acesta a fost evaluat medical la faţa locului şi a refuzat transportul la spital. Cea de-a doua persoană, de sex masculin, a rămas blocată în autoturism şi a fost extrasă de către echipajele de descarcerare”, au precizat pompierii.

Bărbatul acuza dureri lombare şi avea escoriaţii, fiind transportat la unitatea spitalicească de către echipajul SAJ pentru investigaţii suplimentare.

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