Accident grav în județul Bacău. O mașină s-a prăbușit într-o prăpastie de aproximativ 12 metri

Publicat 26 iun. 2026, 22:58 Actualizat 26 iun. 2026, 22:59

Un grav accident rutier s-a produs vineri seară, în județul Bacău, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a prăbușit într-o prăpastie de aproximativ 10–12 metri. În urma incidentului, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de intervenția echipajelor de salvare, fiind ulterior transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre prapastiebacauaccident