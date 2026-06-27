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Locale· 1 min citire
Țigări de contrabandă, ascunse sub salteaua landoului în care era un bebeluș. Descoperire șocantă la Vama Sighet
Țigări ascunse în cărucior
Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sighet au descoperit o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun. În urma controlului, aceștia au găsit 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, ascunse sub salteaua unui landou.
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