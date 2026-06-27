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Țigări de contrabandă, ascunse sub salteaua landoului în care era un bebeluș. Descoperire șocantă la Vama Sighet

Țigări ascunse în cărucior

Țigări ascunse în cărucior

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 11:22

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sighet au descoperit o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun. În urma controlului, aceștia au găsit 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, ascunse sub salteaua unui landou.

Potrivit Autorității Vamale Române, pe salteaua sub care erau ascunse țigările se afla un bebeluș. Produsele din tutun au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional, conform prevederilor legale în vigoare.

Autoritatea Vamală: folosirea copiilor în astfel de situații este gravă

Autoritatea Vamală Română atrage atenția că folosirea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru ascunderea bunurilor introduse ilegal în țară este un comportament deosebit de grav. Reprezentanții instituției spun că astfel de gesturi pot pune în pericol siguranța minorilor.

Instituția mai subliniază că astfel de metode nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Controalele vor continua în punctele de frontieră, pentru prevenirea introducerii ilegale în țară a produselor accizabile.

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