Țigări de contrabandă, ascunse sub salteaua landoului în care era un bebeluș. Descoperire șocantă la Vama Sighet

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 11:22

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sighet au descoperit o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun. În urma controlului, aceștia au găsit 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, ascunse sub salteaua unui landou.

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