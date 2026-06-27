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Locale· 1 min citire
Bacăul rămâne fără apă caldă pe termen nedeterminat. Toate centralele au fost oprite după un control ISCIR
Apă caldă
Locuitorii din municipiul Bacău rămân fără apă caldă, după ce Thermoenergy Group Bacău a anunțat oprirea tuturor centralelor termice aflate în funcțiune. Măsura a fost luată în urma unui control ISCIR.
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