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Locale· 2 min citire
Microbuz plin cu români, prăbușit într-o râpă în Austria. Cinci femei au fost rănite
Microbuz plin cu români
Cinci femei au fost rănite după ce un microbuz în care se aflau opt cetățeni români s-a prăbușit într-o râpă de aproximativ zece metri, în Austria. Accidentul s-a produs joi seară, în districtul Sankt Veit an der Glan.
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