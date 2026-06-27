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Microbuz plin cu români, prăbușit într-o râpă în Austria. Cinci femei au fost rănite

Microbuz plin cu români

Microbuz plin cu români

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 iun. 2026, 11:10

Cinci femei au fost rănite după ce un microbuz în care se aflau opt cetățeni români s-a prăbușit într-o râpă de aproximativ zece metri, în Austria. Accidentul s-a produs joi seară, în districtul Sankt Veit an der Glan.

Potrivit publicației 5min.at, microbuzul a ieșit de pe șosea și s-a oprit pe plafon, între mai mulți copaci. Accidentul a avut loc în jurul orei 20:00, pe un drum dintre St. Kosmas și Brugga.

Șoferul ar fi pierdut controlul după o curbă

Autoritățile austriece au transmis că microbuzul era condus de un român de 36 de ani. În vehicul se mai aflau alți șapte cetățeni români. Din motive care nu au fost încă stabilite, șoferul ar fi pierdut controlul microbuzului după o curbă la dreapta. Vehiculul a părăsit partea carosabilă, a căzut aproximativ zece metri într-o râpă și s-a răsturnat pe plafon.

O femeie a fost transportată cu elicopterul la spital

În urma accidentului, cinci pasagere au fost rănite. Una dintre femei a suferit răni a căror gravitate nu a fost precizată deocamdată. După ce a primit primul ajutor la fața locului, aceasta a fost transportată cu elicopterul medical C11 la Spitalul de Urgență din Klagenfurt. Alte patru femei aflate în microbuz au suferit răni ușoare. Ele au fost transportate de echipajele de salvare la spitalul din Friesach.

Testul pentru alcool a fost negativ

Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost negativ. Astfel, autoritățile au exclus consumul de alcool ca posibilă cauză a accidentului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și ce a dus la pierderea controlului asupra microbuzului.

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