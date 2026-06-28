Canicula afectează și traficul. Camioanele de peste 7,5 tone, interzise pe mai multe drumuri, autostrăzi și drumuri expres

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 09:21

Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată duminică, 28 iunie, pe mai multe drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. Măsura este luată din cauza caniculei și vizează județele aflate sub avertizări Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu.

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