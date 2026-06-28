Canicula afectează și traficul. Camioanele de peste 7,5 tone, interzise pe mai multe drumuri, autostrăzi și drumuri expres

Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată duminică, 28 iunie, pe mai multe drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. Măsura este luată din cauza caniculei și vizează județele aflate sub avertizări Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu.
Restricțiile vor fi valabile în intervalul 12:00-20:00, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.
Camioanele nu vor putea circula în mai multe județe
Autoritățile anunță că măsura se aplică în mai multe zone afectate de temperaturile extreme. Sunt vizate sectoare de drum din județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu și Suceava.
"La data de 28 iunie a.c., în intervalul orar 12:00 - 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu de caniculă), va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Botoşani, Caraş-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Prahova, Satu Mare, Sibiu şi Suceava", anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Ce transporturi sunt exceptate
Nu toate vehiculele de mare tonaj vor fi oprite. Sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii și produse perisabile, dar și vehiculele care intervin în situații de urgență.
De asemenea, pot circula transporturile funerare, poștale, cele cu echipamente de prim ajutor, carburanți, mărfuri sub temperatură controlată, apă îmbuteliată sau produse provenite din exploatări agricole.
Sunt exceptate și vehiculele pentru tractarea mașinilor avariate, cele pentru salubrizare, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale și transporturile de apă și hrană în zone calamitate.
Restricțiile pot fi prelungite
Autoritățile precizează că măsurile pot fi schimbate în funcție de evoluția vremii. Restricțiile pot fi ridicate, menținute sau prelungite, dacă temperaturile extreme continuă.
Șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca la drum și să ia în calcul posibile întârzieri, mai ales dacă tranzitează județele afectate de caniculă.
Recomandări pentru șoferi pe timp de caniculă
Polițiștii le recomandă șoferilor să verifice mașina înainte de plecare, mai ales presiunea din pneuri și funcționarea sistemului de climatizare. Căldura din habitaclu poate accentua oboseala, poate întârzia reacțiile și poate afecta atenția la volan. Conducătorii auto sunt avertizați și că razele puternice ale soarelui pot crea reflexii care îngreunează observarea obstacolelor sau a celorlalți participanți la trafic.
Șoferii sunt sfătuiți să evite, pe cât posibil, deplasările în jurul prânzului și după-amiaza, mai ales dacă au probleme de sănătate. În cazul drumurilor lungi, sunt recomandate opriri mai dese pentru odihnă și hidratare. Autoritățile mai recomandă păstrarea unei distanțe sigure față de mașina din față, folosirea centurii de siguranță și calm în trafic. Comportamentul agresiv crește riscul producerii unor accidente grave.