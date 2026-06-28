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Locale· 1 min citire
Accident grav în Mureș. O persoană a murit, alta este în stare critică: elicopterul SMURD a fost trimis la fața locului
Accident grav Mureș/ Sursa foto: Punctul.ro
Un accident rutier grav s-a produs pe DC10, între localitățile Gurghiu și Comori, din județul Mureș. Din primele informații transmise de ISU Mureș, în eveniment a fost implicat un autovehicul, iar două persoane au fost rănite.
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