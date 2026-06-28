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Accident grav în Mureș. O persoană a murit, alta este în stare critică: elicopterul SMURD a fost trimis la fața locului

Accident grav Mureș/ Sursa foto: Punctul.ro

Accident grav Mureș/ Sursa foto: Punctul.ro

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 iun. 2026, 14:42

Un accident rutier grav s-a produs pe DC10, între localitățile Gurghiu și Comori, din județul Mureș. Din primele informații transmise de ISU Mureș, în eveniment a fost implicat un autovehicul, iar două persoane au fost rănite.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin, cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ cu medic, un echipaj al SVSU Gurghiu, dar și elicopterul SMURD.

Una dintre victime a fost declarată decedată

În urma accidentului, una dintre victime a fost găsită cu leziuni incompatibile cu viața. Medicul aflat la fața locului a declarat decesul acesteia. Cea de-a doua victimă a fost încadrată în cod roșu și a fost preluată de echipajul SMURD pentru îngrijiri medicale, potrivit presei locale.

Traficul pe DC10 este blocat în zona accidentului. Pompierii intervin în continuare pentru extragerea persoanei decedate din autovehicul.

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