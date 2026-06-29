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Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 48 de ani. A murit după ce un copac s-a prăbușit peste el în timp ce aduna lemne

Bărbat mort în pădure

Bărbat mort în pădure

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 09:39

Un bărbat în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața în pădurea Sterea, din comuna Clejani, județul Giurgiu. Victima a fost grav rănită după ce un copac s-a prăbușit peste piciorul său în timp ce aduna lemne alături de alte două persoane. Deși echipajele medicale au intervenit rapid și au încercat să îi salveze viața, bărbatul a murit în drum spre spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Accident mortal în pădurea Sterea din comuna Clejani

Incidentul s-a produs vineri, în jurul orei 12:30, în pădurea Sterea, din județul Giurgiu. Alarma a fost dată printr-un apel la 112, după ce un bărbat a anunțat că o persoană a rămas prinsă sub un copac căzut.

La fața locului au ajuns de urgență polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mihăilești, împreună cu un echipaj SMURD, care au început imediat intervenția.

Primele verificări au arătat că victima se afla în pădure împreună cu alți doi bărbați, unde adunau crengi și lemne. La un moment dat, un copac s-a prăbușit peste bărbatul de 48 de ani, prinzându-i piciorul și provocându-i răni extrem de grave.

Eforturile medicilor nu au mai putut salva victima

Paramedicii i-au acordat primul ajutor chiar în zona împădurită, după care au transportat victima către o unitate medicală din București.

Din păcate, în timpul deplasării, starea bărbatului s-a agravat rapid, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să declare decesul înainte ca acesta să ajungă la spital.

Trupul neînsuflețit a fost transportat ulterior la Serviciul Județean de Medicină Legală Giurgiu, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal

În urma tragediei, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul și dacă au fost respectate normele de siguranță în momentul în care cei trei bărbați adunau lemne în pădure.

Pădurea Sterea este cunoscută ca o zonă frecvent utilizată pentru activități de exploatare forestieră și colectare de lemne.

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