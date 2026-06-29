Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 48 de ani. A murit după ce un copac s-a prăbușit peste el în timp ce aduna lemne

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 09:39

Un bărbat în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața în pădurea Sterea, din comuna Clejani, județul Giurgiu. Victima a fost grav rănită după ce un copac s-a prăbușit peste piciorul său în timp ce aduna lemne alături de alte două persoane. Deși echipajele medicale au intervenit rapid și au încercat să îi salveze viața, bărbatul a murit în drum spre spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

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