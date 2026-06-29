Adolescentă de 17 ani, moartă după ce a intrat într-o baltă din Timiș să se răcorească

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 iun. 2026, 08:17

O seară care părea obișnuită s-a încheiat tragic la Sânnicolau Mare. O adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața după ce a intrat într-o baltă pentru a se răcori și nu a mai reușit să iasă la suprafață.

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