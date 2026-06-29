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Adolescentă de 17 ani, moartă după ce a intrat într-o baltă din Timiș să se răcorească

Adolescentă moartă în Timiș/ Sursa foto: Paginadetimis.ro

Adolescentă moartă în Timiș/ Sursa foto: Paginadetimis.ro

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 iun. 2026, 08:17

O seară care părea obișnuită s-a încheiat tragic la Sânnicolau Mare. O adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața după ce a intrat într-o baltă pentru a se răcori și nu a mai reușit să iasă la suprafață.

Tragedia s-a petrecut duminică seară, în apropierea fostului FNC din Sânnicolau Mare. Din primele informații, fata era împreună cu un prieten în momentul în care a decis să intre în apă. La scurt timp, adolescenta a dispărut sub apă, iar martorii au sunat imediat la 112 și au cerut ajutor.

Salvatorii au început căutările de urgență

La fața locului au ajuns rapid pompierii, echipajele medicale și scafandrii. Aceștia au început căutările imediat, în speranța că fata va fi găsită în viață. După ce au scos-o din apă, salvatorii au predat-o echipajului medical aflat la fața locului.

Medicii au început manevrele de resuscitare și au încercat timp de aproximativ 20 de minute să o readucă la viață. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, adolescenta nu a mai putut fi salvată. Cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a se stabili exact cum s-a produs tragedia și care au fost împrejurările în care adolescenta și-a pierdut viața.

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