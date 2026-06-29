Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Incendiu devastator în județul Suceava: o casă și mai multe anexe au fost cuprinse de flăcări în miez de noapte
Incendiu
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o gospodărie din localitatea Chiril, județul Suceava. Flăcările au cuprins rapid locuința și mai multe construcții anexe, existând riscul ca focul să se extindă și la un adăpost de animale, precum și la un fânar. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului, însă pagubele materiale sunt însemnate.
Citește și
- 11:33Bacalaureat în plină caniculă, fără aer condiționat în sute de săli. Candidații susțin examenul la temperaturi extreme
- 10:24Un muncitor nepalez a murit într-un accident de muncă produs într-un abator din județul Vâlcea
- 10:01Accident cu trei mașini în Vâlcea. Șoferul băut și posibil drogat a fugit de la locul impactului
- 09:39Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 48 de ani. A murit după ce un copac s-a prăbușit peste el în timp ce aduna lemne
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News