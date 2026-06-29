Bacalaureat în plină caniculă, fără aer condiționat în sute de săli. Candidații susțin examenul la temperaturi extreme

Mii de candidați susțin luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat în condiții de caniculă, în timp ce multe dintre centrele de examen din vestul țării nu au aer condiționat.
În județul Timiș, aproximativ 77% dintre sălile de examen sunt neclimatizate. Situația este dificilă și în Sibiu, unde doar două dintre cele opt centre de examen beneficiază de sisteme de climatizare. Prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026 se desfășoară în plin val de căldură, cu temperaturi care pot ajunge până la 40 de grade Celsius în mai multe județe ale țării. Cu toate acestea, numeroase centre de examen din Timiș și Sibiu nu sunt dotate cu aer condiționat, potrivit informațiilor publicate de Edupedu.
Aproape opt din zece săli din Timiș nu au aer condiționat
În județul Timiș, doar 57 dintre cele 247 de săli de examen sunt dotate cu aer condiționat. Asta înseamnă că 190 de săli, adică aproximativ 77% din total, nu au sisteme de climatizare, deși județul se află sub cod roșu de caniculă.
Din cele șase centre de examen, doar trei sunt complet climatizate. Este vorba despre Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, Liceul Waldorf din Timișoara și Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” din Sânnicolau Mare.
Alte două centre au aer condiționat doar într-o parte dintre săli, astfel că unii candidați susțin examenul în spații răcite, iar alții în săli fără climatizare.
Mai multe licee cunoscute nu au săli climatizate
Printre unitățile în care candidații susțin examenul fără aer condiționat se numără Colegiul Național „C. D. Loga”, Colegiul Național Bănățean, Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, Liceul Teoretic „J. L. Calderon” și Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”.
În aceeași situație se află și centrele din Deta, Lugoj și Jimbolia.
Potrivit sursei citate, multe dintre aceste licee funcționează în clădiri istorice, unde montarea aparatelor de aer condiționat pe fațade este interzisă. În aceste condiții, pe grupurile de părinți au circulat apeluri prin care familiile au fost rugate să împrumute ventilatoare pentru sălile de examen.
Situație similară în județul Sibiu
Probleme asemănătoare sunt semnalate și în județul Sibiu. Acolo, la examen sunt înscriși 2.759 de absolvenți din promoția curentă și 228 de candidați din seriile anterioare.
Dintre cele opt centre de examen, doar două au aer condiționat. Este vorba despre Liceul Teoretic „Constantin Noica” și Colegiul Național „Octavian Goga”, unde susțin examenul peste 700 de candidați.
Celelalte șase centre nu sunt climatizate. Printre acestea se numără Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Colegiul „Școala Națională de Gaz” din Mediaș.
Ministerul Educației a cerut măsuri pentru protejarea candidaților
Pe fondul temperaturilor extreme, Ministerul Educației și Cercetării a transmis inspectoratelor școlare o adresă prin care cere luarea unor măsuri pentru protejarea elevilor și profesorilor. Ministerul a solicitat asigurarea apei potabile pentru candidați și cadrele didactice, folosirea cu prioritate a sălilor dotate cu aer condiționat și, acolo unde acestea nu există, utilizarea ventilatoarelor sau a aparatelor mobile de climatizare. De asemenea, inspectoratelor li s-a cerut să identifice cele mai răcoroase spații disponibile pentru desfășurarea probelor scrise, astfel încât examenul să se desfășoare în condiții cât mai bune pentru candidați.