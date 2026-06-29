Incident grav pe calea ferată în Suceava: un bărbat suspectat că a pus traverse pe șine a fost internat la psihiatrie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 13:07

Un incident cu potențial extrem de periculos a fost semnalat pe linia de cale ferată dintre haltele Soloneț și Pârteștii de Jos, județul Suceava, după ce mecanicul unui tren a observat la timp prezența a trei traverse așezate pe șine, reușind să oprească garnitura înainte de producerea unei tragedii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre CFR