Incident grav pe calea ferată în Suceava: un bărbat suspectat că a pus traverse pe șine a fost internat la psihiatrie

Un incident cu potențial extrem de periculos a fost semnalat pe linia de cale ferată dintre haltele Soloneț și Pârteștii de Jos, județul Suceava, după ce mecanicul unui tren a observat la timp prezența a trei traverse așezate pe șine, reușind să oprească garnitura înainte de producerea unei tragedii.
Situația a fost catalogată de CFR Călători drept o posibilă tentativă gravă de afectare a siguranței circulației feroviare, fiind imediat alertate autoritățile competente.
Suspect identificat de polițiști
În urma verificărilor, polițiștii din cadrul Poliția Română – structurile din Suceava au reușit identificarea persoanei bănuite că ar fi amplasat traversele pe calea ferată.
Este vorba despre un bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna Comănești, județul Suceava.
Autoritățile au precizat că, în urma administrării probatoriului și a evaluărilor preliminare, s-a luat decizia internării acestuia într-o secție de psihiatrie, în vederea efectuării unei expertize medico-legale pentru stabilirea discernământului la momentul comiterii faptei.
Ancheta vizează stabilirea circumstanțelor
Poliția Transporturi Feroviare Suceava continuă investigațiile pentru a clarifica exact împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a stabili dacă au existat alte persoane implicate sau eventuale intenții premeditate.
Reprezentanții autorităților vor analiza și modul în care au fost afectate condițiile de siguranță feroviară, având în vedere riscul major la care ar fi putut fi expuși pasagerii și personalul trenului.
Reacția CFR: „O amenințare la siguranța publică”
Reprezentanții companiei CFR au condamnat ferm incidentul, subliniind că orice acțiune care pune în pericol infrastructura feroviară reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței publice.
Într-un comunicat oficial, compania a transmis că infrastructura feroviară este un obiectiv de interes public major, iar protejarea acesteia este o responsabilitate comună atât a instituțiilor, cât și a cetățenilor.
Bărbatul internat va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă avea discernământ în momentul presupusei fapte, element esențial în stabilirea încadrării juridice.
În funcție de rezultatele evaluării, anchetatorii vor decide măsurile legale care se impun în acest caz.