Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Pompierii au ieșit să răcorească lumea în parcuri cu furtunul. Oameni stropiți pe caniculă
Oradea
Publicat29 iun. 2026, 12:47
SursăRealitatea PLUS
Imagini inedite din Oradea, acolo unde pompierii au ieșit să răcorească lumea în parcuri cu furtunul, în prima zi de cod roșu de caniculă.
Citește și
- 13:07Incident grav pe calea ferată în Suceava: un bărbat suspectat că a pus traverse pe șine a fost internat la psihiatrie
- 13:05Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Galați. A murit într-o mașină cuprinsă de flăcări
- 12:37Sisteme noi de cântărire în Portul Constanța. Camioanele vor fi verificate din mers la porțile de acces
- 11:33Bacalaureat în plină caniculă, fără aer condiționat în sute de săli. Candidații susțin examenul la temperaturi extreme
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News