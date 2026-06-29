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Pompierii au ieșit să răcorească lumea în parcuri cu furtunul. Oameni stropiți pe caniculă

Oradea

Oradea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 12:47
SursăRealitatea PLUS

Imagini inedite din Oradea, acolo unde pompierii au ieșit să răcorească lumea în parcuri cu furtunul, în prima zi de cod roșu de caniculă.

Imagini inedite în Oradea

„Răcoare pentru cei mici, în zilele caniculare!

Având în vedere temperaturile foarte ridicate înregistrate în această perioadă, pompierii militari bihoreni au amenajat astăzi „oaze de răcoare” în Orășelul Copiilor și în Parcul Magnoliei din Oradea.

Cu ajutorul unei autospeciale de intervenție, salvatorii au creat perdele de apă menite să le ofere copiilor un strop de răcoare și un plus de confort în timp ce se bucură de joacă, în ciuda caniculei.

Prin acest gest simplu, dar binevenit, pompierii bihoreni au fost alături de comunitate, contribuind la protejarea celor mici de efectele temperaturilor extreme și vegheând ca bucuria vacanței să fie însoțită de siguranță.

În continuare, vă recomandăm să evitați expunerea prelungită la soare în intervalele cu temperaturi maxime, să vă hidratați corespunzător și să acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile.”, au transmis reprezentanții ISU Bihor.

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