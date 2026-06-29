ANM prelungește avertizările de caniculă și anunță cod galben de furtuni în mai multe regiuni ale țării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 10:57

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o nouă serie de avertizări și a prelungit alertele de caniculă și după 1 iulie. De miercuri, intră în vigoare un nou cod portocaliu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, în timp ce pentru marți a fost emis un cod galben de furtuni, cu vijelii, grindină și averse torențiale.

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