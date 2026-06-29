ANM prelungește avertizările de caniculă și anunță cod galben de furtuni în mai multe regiuni ale țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o nouă serie de avertizări și a prelungit alertele de caniculă și după 1 iulie. De miercuri, intră în vigoare un nou cod portocaliu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, în timp ce pentru marți a fost emis un cod galben de furtuni, cu vijelii, grindină și averse torențiale.
Cod roșu de temperaturi extreme până pe 1 iulie
Până miercuri, 1 iulie, la ora 10.00, rămân în vigoare avertizările emise deja de ANM. Este cod roșu de temperaturi extreme în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.
În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 41 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale. În Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei este în vigoare un cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade și disconfort termic accentuat.
Cod galben de furtuni marți
Meteorologii avertizează că marți, 30 iunie, între orele 12.00 și 23.00, vremea se schimbă în vestul și centrul țării. Un cod galben de instabilitate atmosferică vizează, într-o primă etapă, zonele montane și submontane, apoi Crișana, Maramureș și Transilvania.
Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.
Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 30-40 l/mp. ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea izolat și în restul țării.
Valul de căldură continuă și miercuri
Valul de căldură va continua și miercuri, 1 iulie, când avertizările vor fi reorganizate. Un cod portocaliu va fi în vigoare între orele 12.00 și 21.00 în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei.
În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Cod galben de caniculă în mai multe zone
Tot miercuri, între orele 10.00 și 21.00, un cod galben de caniculă va viza nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea. În aceste zone, maximele se vor situa între 31 și 34 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral și în Delta Dunării.
Furtuni și vijelii și pe 1 iulie
În paralel, ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică pentru intervalul 1 iulie, ora 12.00 - ora 23.00. Avertizarea este valabilă în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte.
Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 30-40 l/mp.