Sisteme noi de cântărire în Portul Constanța. Camioanele vor fi verificate din mers la porțile de acces

Portul Constanța va avea, în perioada următoare, sisteme moderne de cântărire dinamică la principalele porți de acces pentru camioane. Măsura are ca scop eficientizarea activității din port, protejarea infrastructurii rutiere și o mai bună monitorizare a mărfurilor care intră și ies.
Noul sistem de cântărire dinamică, cunoscut și ca weight in motion, va permite verificarea camioanelor aflate în mișcare, fără ca activitatea să fie îngreunată inutil. Proiectul este executat de Regia Autonomă RASIROM.
Unde vor fi montate primele cântare
Primele cântare vor fi montate la Poarta 7, începând de astăzi. Urmează Poarta 14, pe 6 iulie, Poarta 10 bis, pe 13 iulie, și Poarta 10, pe 16 iulie. Porțile 7, 10 și 10 bis sunt principalele căi de acces general pentru mărfuri în portul Constanța, în timp ce Poarta 14 este folosită pentru ieșirea din port.
Sistemul folosește senzori de fibră optică și poate cântări vehicule de până la 200 de tone, cu o limită de 20 de tone pe axă. Cântărirea se poate face la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 km/oră. Pe lângă greutate, sistemul va furniza și alte informații importante, precum viteza de tranzit, numărul de osii, lungimea și lățimea vehiculului, direcția de deplasare, numărul de înmatriculare, distribuția încărcăturii pe vehicule grele și eventualele alerte de suprasarcină.
Un pas important pentru digitalizarea portului
Această inițiativă este considerată un pas important în digitalizarea și protejarea infrastructurii rutiere din portul Constanța. Sistemul va ajuta la verificarea modului în care este respectat regimul de greutate pe drumurile din interiorul portului. Identificarea camioanelor care depășesc masa maximă admisă va contribui direct la protejarea asfaltului și la reducerea costurilor generate de reparațiile drumurilor.
Toate informațiile colectate de noile sisteme vor fi integrate centralizat. Astfel, vor putea fi generate analize comparative privind cantitățile de marfă care intră și ies din port. Sistemul va compara automat greutatea mărfurilor declarate la intrare cu cele de la ieșire și va putea identifica rapid eventualele neconcordanțe logistice.
Trafic mai bine gestionat în port
Implementarea sistemului va avea impact și asupra managementului traficului. Datele centralizate vor ajuta la anticiparea aglomerațiilor din port și vor permite redirecționarea camioanelor, astfel încât blocajele rutiere să poată fi evitate mai ușor. Prin această investiție, portul Constanța face un pas important către un sistem de lucru mai eficient, mai sigur și mai bine adaptat volumului mare de marfă tranzitat zilnic.