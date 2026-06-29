Sisteme noi de cântărire în Portul Constanța. Camioanele vor fi verificate din mers la porțile de acces

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 12:37

Portul Constanța va avea, în perioada următoare, sisteme moderne de cântărire dinamică la principalele porți de acces pentru camioane. Măsura are ca scop eficientizarea activității din port, protejarea infrastructurii rutiere și o mai bună monitorizare a mărfurilor care intră și ies.

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