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Extern· 1 min citire
Proteste de amploare după demisia președintelui din Serbia. Oamenii continuă revolta
Proteste în Serbia
Publicat29 iun. 2026, 10:46
SursăRealitatea PLUS
Proteste de amploare în Serbia, după ce președintele Aleksandar Vucic a anunțat că demisionează. Manifestanții susțin că acesta ar putea încerca să rămână la putere dintr-o altă funcție.
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