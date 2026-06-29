Proteste de amploare după demisia președintelui din Serbia. Oamenii continuă revolta

Publicat 29 iun. 2026, 10:46 Sursă Realitatea PLUS

Proteste de amploare în Serbia, după ce președintele Aleksandar Vucic a anunțat că demisionează. Manifestanții susțin că acesta ar putea încerca să rămână la putere dintr-o altă funcție.

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