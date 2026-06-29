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Proteste de amploare după demisia președintelui din Serbia. Oamenii continuă revolta

Proteste în Serbia

Proteste în Serbia

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat29 iun. 2026, 10:46
SursăRealitatea PLUS

Proteste de amploare în Serbia, după ce președintele Aleksandar Vucic a anunțat că demisionează. Manifestanții susțin că acesta ar putea încerca să rămână la putere dintr-o altă funcție.

Proteste masive în Serbia

Zeci de mii de manifestanți au continuat să se revolte după anunțul șefului statului sârb că va renunța la funcție în câteva săptămâni.

Protestatarii nu cred că acesta va părăsi complet scena politică și au ieșit în stradă din acest motiv.

Anunțul demisiei lui Aleksandar Vucic vine după luni de proteste în Serbia, declanșate în urma tragediei din Novi Sad.

În 2024, 16 oameni au murit după prăbușirea unui acoperiș din beton la o gară.

Vucic neagă orice acuzație de corupție.

Decizia președintelui sârb de a demisiona din funcție ar putea duce la alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate.

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