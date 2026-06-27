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Politica· 2 min citire
Criză politică în Serbia: Vucic anunță că va demisiona și vor fi organizate alegeri anticipate
Aleksandar Vucic
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat sâmbătă că va demisiona în următoarele săptămâni și că vor fi organizate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, pe fondul protestelor anticorupție din țară.
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