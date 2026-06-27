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Politica· 2 min citire

Criză politică în Serbia: Vucic anunță că va demisiona și vor fi organizate alegeri anticipate

Aleksandar Vucic

Aleksandar Vucic

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 21:14

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat sâmbătă că va demisiona în următoarele săptămâni și că vor fi organizate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, pe fondul protestelor anticorupție din țară.

Anunţul lui Vucic a venit după un an şi jumătate de proteste anticorupţie, conduse de studenţi, care au cuprins întreaga ţară, în urma prăbuşirii unui acoperiş la o gară din oraşul Novi Sad, din nordul ţării, care a provocat moartea a 16 persoane.

Cu câteva zile în urmă, în oraşul Novi Sad, studenţii au comemorat decesele şi au cerut organizarea unor alegeri generale anticipate.

"Voi fi preşedinte doar câteva săptămâni, iar apoi îmi voi da demisia", le-a spus Vučić susţinătorilor săi în cadrul unui miting pro-guvernamental organizat în capitala Belgrad. Al doilea şi ultimul mandat al lui Vucic expiră la jumătatea anului 2027.

Planurile președintelui sârb

Vucic a mai declarat că va ajuta Partidul Progresist Sârb să câştige alegerile, inclusiv alegerile parlamentare anticipate, programate iniţial pentru anul 2027. El nu a precizat când va demisiona şi nici când ar putea dizolva parlamentul, o condiţie prealabilă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Protestatarii, opoziţia şi grupurile pentru drepturile omului susţin că dezastrul de la gară a fost un semn al unei gestionări defectuoase la scară largă a proiectelor de construcţii de către guvern, precum şi al corupţiei. Activiştii din mişcarea condusă de studenţi afirmă că doresc să-i înfrunte pe Vucic şi pe SNS în viitoarele alegeri parlamentare şi prezidenţiale.

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