Criză politică în Serbia: Vucic anunță că va demisiona și vor fi organizate alegeri anticipate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 21:14

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat sâmbătă că va demisiona în următoarele săptămâni și că vor fi organizate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, pe fondul protestelor anticorupție din țară.

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