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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz se autovictimizează, de teamă că rămne fără mandat. Ce mesaj le transmite susținătorilor - VIDEO
Dominic Fritz și Ilie Bolojan
Publicat18 aug. 2026, 14:40
Actualizat18 aug. 2026, 14:43
Președintele USR, Dominic Fritz, reacționează după decizia CCR care îl poate lasă fără mandatul de primar al Timișoarei. Într-o postare publică, edilul adoptă un ton autovictimizant și încearcă să atragă simpatia susținătorilor, mulțumindu-le celor care i-au transmis mesaje de încurajare.
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