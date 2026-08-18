Dominic Fritz se autovictimizează, de teamă că rămne fără mandat. Ce mesaj le transmite susținătorilor - VIDEO

Publicat 18 aug. 2026, 14:40 Actualizat 18 aug. 2026, 14:43

Președintele USR, Dominic Fritz, reacționează după decizia CCR care îl poate lasă fără mandatul de primar al Timișoarei. Într-o postare publică, edilul adoptă un ton autovictimizant și încearcă să atragă simpatia susținătorilor, mulțumindu-le celor care i-au transmis mesaje de încurajare.

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