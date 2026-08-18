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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz se autovictimizează, de teamă că rămne fără mandat. Ce mesaj le transmite susținătorilor - VIDEO

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 14:40
Actualizat18 aug. 2026, 14:43

Președintele USR, Dominic Fritz, reacționează după decizia CCR care îl poate lasă fără mandatul de primar al Timișoarei. Într-o postare publică, edilul adoptă un ton autovictimizant și încearcă să atragă simpatia susținătorilor, mulțumindu-le celor care i-au transmis mesaje de încurajare.

Fritz susține că „refuză să fie umilit sau redus la tăcere” l-ar fi adus în această postură și le-a mulțumit celor care i-au trimis mesaje de încurajare.

„Nu ești singur. Suntem mulți, foarte mulți, pe zi ce trece tot mai mulți. Mulțumesc pentru mesajele de încurajare. Am și eu un mesaj pentru voi în video”, a spus liderul USR, într-un discurs în care sugerează că este ținta unor presiuni politice.

Președintele USR, Dominic Fritz, reacționează după decizia CCR, care a declarat constituțională noua formă a Legii Integrității. Potrivit variantei adoptate, Fritz ar urma să își piardă mandatul de primar, odată ce legea va parcurge toate etapele procedurale.

Articolele din lege nu își produc efectele imediat. Urmează publicarea motivării Curții Constituționale, apoi convocarea Parlamentului într-o sesiune extraordinară pentru a pune textul în acord cu decizia CCR. Printre modificările necesare se află și cea privind declarațiile de avere, după ce Curtea a stabilit că acestea nu mai pot fi făcute publice. Proiectul va ajunge ulterior la președinte, care îl poate promulga sau retrimit în Parlament pentru reexaminare.

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