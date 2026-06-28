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Putin: Rusia va răspunde atacurilor și își va proteja securitatea națională

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin/ Colaj foto

Volodimir Zelenski și Vladimir Putin/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:28

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va asigura securitatea națională și va depăși provocările actuale, în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus. Declarațiile au fost făcute duminică, la congresul partidului Rusia Unită.

„Da, vedem problemele, suntem conștienți de ele și răspundem la ele, dar cu siguranță vom asigura atât securitatea a țării, cât și pe a cetățenilor noștri, precum și inviolabilitatea frontierelor Rusiei”, a declarat Vladimir Putin.

„Fără îndoială, vom depăși toate provocările cu care ne confruntăm astăzi, inclusiv atacurile teroriste asupra teritoriului nostru și asupra instalațiilor de infrastructură”, a mai spus liderul de la Kremlin.

Discursul lui Putin a venit la câteva ore după un atac ucrainean cu dronă în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei. Operațiunea a ucis o persoană și a declanșat un incendiu într-o rafinărie, potrivit guvernatorului local Veniamin Kondratiev.

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