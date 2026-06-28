Putin: Rusia va răspunde atacurilor și își va proteja securitatea națională

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:28

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va asigura securitatea națională și va depăși provocările actuale, în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus. Declarațiile au fost făcute duminică, la congresul partidului Rusia Unită.

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