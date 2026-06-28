Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Putin: Rusia va răspunde atacurilor și își va proteja securitatea națională
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin/ Colaj foto
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va asigura securitatea națională și va depăși provocările actuale, în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus. Declarațiile au fost făcute duminică, la congresul partidului Rusia Unită.
Citește și
- 18:54Momentul în care un roi de 50 de drone este spulberat cu o armă laser - VIDEO
- 17:38Kievul a atacat două rafinării de petrol din Rusia, în Krasnodar și Iaroslavl. Mesajul lui Zelenski VIDEO
- 16:58Tragedie în Arabia Saudită: 14 morți după prăbușirea unui elicopter al companiei Aramco, la vest de Strâmtoarea Ormuz
- 16:55Un primar francez a răcorit protestatarii cu furtunul. Când spiritele s-au încins prea tare, a aruncat cu apă pe ei - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News