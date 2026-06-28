Iranul pune condiții dure: doar Teheranul poate decide reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz

Publicat 28 iun. 2026, 15:23 Sursă Agerpres

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a susținut duminică, la Bagdad, că țara sa este singura responsabilă pentru ca traficul în strâmtoarea Ormuz să revină la nivelurile anterioare războiului început la sfârșitul lunii februarie și a avertizat că orice altă intervenție 'va întârzia redeschiderea' sa, scriu agențiile de presă internaționale.

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