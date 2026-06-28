Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 09:12

Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe atacuri cu rachete balistice asupra orașului Kiev. Atacul a provocat pagube în mai multe zone ale capitalei ucrainene, iar cel puțin două persoane au fost rănite, potrivit oficialilor.

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