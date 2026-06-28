Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost rănite

Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe atacuri cu rachete balistice asupra orașului Kiev. Atacul a provocat pagube în mai multe zone ale capitalei ucrainene, iar cel puțin două persoane au fost rănite, potrivit oficialilor.
Primele explozii au fost semnalate puțin înainte de ora 2:00 dimineața. Autoritățile ucrainene au anunțat că mai multe obiective din oraș au fost afectate în urma atacului.
Două persoane au fost rănite în Kiev
Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a declarat că cel puțin două persoane au fost rănite într-un cartier al capitalei.
În urma atacului au fost semnalate și incendii. Potrivit informațiilor transmise de autorități, flăcările au izbucnit inclusiv în apropierea unei clădiri rezidențiale, la un service și la o clădire nerezidențială.
Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, în timpul nopții, asupra mai multor rachete rusești care se îndreptau spre Kiev. Alerte de raid aerian au fost activate și în regiunile centrale și estice ale țării, potrivit presei ucrainene.
Explozii semnalate și în Sumy și Harkiv
Pe lângă atacul asupra Kievului, au fost semnalate explozii și în orașele Sumy și Harkiv.
Autoritățile ucrainene au monitorizat mai multe amenințări aeriene în timpul nopții, în contextul unui nou val de atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii și orașelor ucrainene.
Drone ucrainene ar fi lovit rafinării din Rusia
În paralel, presa ucraineană scrie că dronele ucrainene au lovit infrastructura petrolieră din mai multe regiuni ale Rusiei.
Potrivit unor surse din presa rusă de pe Telegram, armata ucraineană ar fi atacat cu drone rafinăria de petrol din orașul Slavyansk-pe-Kubani. Instalația este considerată un furnizor important de combustibil pentru Crimeea ocupată de Rusia.
Comandamentul operațional regional a raportat ulterior că incendiul de la rafinărie ar fi izbucnit după căderea unor resturi.
Rusia se confruntă cu probleme tot mai mari la combustibil
Într-o altă zonă a Rusiei, a fost observat fum ridicându-se din apropierea rafinăriei de petrol din Iaroslavl, aflată la aproximativ 250 de kilometri nord-est de Moscova. Pe fondul atacurilor asupra rafinăriilor, Rusia se confruntă cu o penurie tot mai serioasă de combustibil. Peste 20 de regiuni rusești au impus restricții privind vânzarea de carburant. Mulți ruși au scris pe rețelele sociale că sunt nevoiți să aștepte ore întregi la benzinării pentru a alimenta.