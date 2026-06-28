Venezuela, zguduită de un nou cutremur în timpul operațiunilor de salvare după seismele de miercuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 07:30

Un nou cutremur s-a produs în largul coastei Venezuelei, într-un moment în care echipajele de salvare continuă să caute supraviețuitori după seismele de miercuri.

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