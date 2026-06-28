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Extern· 1 min citire
Venezuela, zguduită de un nou cutremur în timpul operațiunilor de salvare după seismele de miercuri
Cutremur în Venezuela
Un nou cutremur s-a produs în largul coastei Venezuelei, într-un moment în care echipajele de salvare continuă să caute supraviețuitori după seismele de miercuri.
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