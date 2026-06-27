Cutremur puternic în Hindu Kush: seismul, resimțit în Afganistan și Pakistan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 19:21

Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit sâmbătă regiunea Hindu Kush din Afganistan, fiind puternic resimțit în capitala Kabul, dar și peste graniță, în Pakistan, unde oamenii au ieșit panicați din locuințe. Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube majore, potrivit autorităților.

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