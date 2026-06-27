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Cutremur puternic în Hindu Kush: seismul, resimțit în Afganistan și Pakistan

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 19:21

Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit sâmbătă regiunea Hindu Kush din Afganistan, fiind puternic resimțit în capitala Kabul, dar și peste graniță, în Pakistan, unde oamenii au ieșit panicați din locuințe. Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube majore, potrivit autorităților.

Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), cutremurul a avut loc la o adâncime de aproximativ 100 de kilometri. Regiunea Hindu Kush este cunoscută pentru activitatea seismică frecventă, iar undele de șoc au fost resimțite pe o arie extinsă, relatează Reuters.

Panica în nordul Pakistanului

În districtul Swat din provincia pakistaneză Khyber Pakhtunkhwa, locuitorii au povestit că s-au grăbit să iasă din case în momentul producerii seismului.

„A fost foarte puternic aici, în Swat, și a durat destul de mult”, a declarat un martor pentru Reuters. Acesta a adăugat: „Oamenii au ieșit din case, iar femei și copii au fost văzuți plângând de panică.”

Ce spun autoritățile

Autoritățile din Afganistan au transmis că, deocamdată, nu există informații oficiale privind victime sau distrugeri, însă verificările sunt în desfășurare.

Al doilea seism în aceeași zi

Tot sâmbătă, un alt cutremur cu magnitudinea 5,4 a fost înregistrat în Pakistan, potrivit EMSC, amplificând îngrijorarea în regiune.

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