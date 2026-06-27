Sentință pe viață pentru autorul atacului soldat cu șase morți la târgul de Crăciun din Magdeburg

Autorul atacului cu mașina comis la târgul de Crăciun din Magdeburg, în decembrie 2024, soldat cu șase morți și peste 300 de răniți, a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul din Magdeburg. Instanța a dispus și plasarea acestuia în detenție de siguranță, o măsură care reduce aproape complet posibilitatea unei eliberări anticipate.
Tribunalul din Magdeburg, estul Germaniei, l-a condamnat la închisoare pe viață pe Taleb Jawad al-Abdulmohsen, în vârstă de 51 de ani, găsit vinovat de șase capete de acuzare pentru omor în urma atacului comis la târgul de Crăciun din oraș, la 20 decembrie 2024, relatează AFP.
Judecătorii au reținut gravitatea deosebită a culpei și au dispus plasarea condamnatului în detenție de siguranță, măsură rezervată persoanelor considerate în continuare periculoase. Potrivit legislației germane, în lipsa acestor circumstanțe, o persoană condamnată pe viață poate solicita teoretic eliberarea condiționată după 15 ani de detenție.
„Concret, asta înseamnă că acuzatul nu are decât o șansă infimă, dacă are vreuna, să ajungă într-o zi în libertate”, a declarat purtătorul de cuvânt al tribunalului, Christian Löffler.
Ce spune instanța, în motivarea deciziei
În motivarea deciziei, judecătorul Dirk Sternberg a afirmat că inculpatul intenționa să provoace „un număr foarte mare de victime” și a acceptat posibilitatea ca orice persoană aflată în calea vehiculului său să fie ucisă sau rănită grav.
Pe parcursul procesului, instanța a analizat în detaliu situația fiecărei victime și gravitatea rănilor suferite de persoanele afectate. Numărul mare al acestora a determinat tribunalul să amenajeze o sală de audieri provizorie pentru desfășurarea procesului.
Mărturiile emoționante ale apropiaților victimelor
La pronunțarea sentinței, mai mulți apropiați ai victimelor au vorbit despre trauma rămasă după atac. Inge Bormann, care și-a pierdut o prietenă în atentat, a declarat pentru AFP că resimte „un gol absolut” și că își dorește în fiecare zi ca aceasta să se întoarcă, lucru imposibil.
Un alt participant constant la proces, Jens Bergholz, și-a exprimat speranța că verdictul va reprezenta un moment de încheiere pentru victime și familiile acestora și primul pas spre depășirea tragediei.
Cum a reacționat agresorul la aflarea sentinței
Taleb Jawad al-Abdulmohsen, psihiatru de origine saudită stabilit în Germania din 2006, nu a avut nicio reacție vizibilă la pronunțarea sentinței.
Atacul a avut loc în seara de 20 decembrie 2024, când acesta a intrat cu un BMW X3 în mulțimea aflată la târgul de Crăciun din centrul orașului Magdeburg. În urma impactului, un băiat de nouă ani și cinci femei cu vârste între 45 și 75 de ani și-au pierdut viața, iar peste 300 de persoane au fost rănite.
La o zi după atentat, autoritățile germane au prezentat profilul suspectului, descriindu-l drept islamofob. Potrivit informațiilor de la acel moment, medicul critica autoritățile germane pentru modul în care gestionau protecția cetățenilor saudiți care fugeau din țara lor din motive religioase sau politice și susținea că statul german acordă un tratament mai favorabil refugiaților musulmani veniți din Orientul Mijlociu.