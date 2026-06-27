Sentință pe viață pentru autorul atacului soldat cu șase morți la târgul de Crăciun din Magdeburg

Publicat 27 iun. 2026, 16:09 Actualizat 27 iun. 2026, 16:12

Autorul atacului cu mașina comis la târgul de Crăciun din Magdeburg, în decembrie 2024, soldat cu șase morți și peste 300 de răniți, a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul din Magdeburg. Instanța a dispus și plasarea acestuia în detenție de siguranță, o măsură care reduce aproape complet posibilitatea unei eliberări anticipate.

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