Ucraina ar fi lovit o fabrică militară rusă din Volgograd. Explozii urmate de incendii și cel puțin 10 răniți - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 iun. 2026, 09:29

Un atac cu rachete ucrainean ar fi vizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o instalație militară rusă din orașul Volgograd. Potrivit publicației independente ruse Astra, citată de The Kyiv Independent, în oraș au fost auzite mai multe explozii, urmate de un incendiu.

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