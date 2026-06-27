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Extern· 1 min citire
Ucraina ar fi lovit o fabrică militară rusă din Volgograd. Explozii urmate de incendii și cel puțin 10 răniți - VIDEO
Explozie în Rusia
Un atac cu rachete ucrainean ar fi vizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o instalație militară rusă din orașul Volgograd. Potrivit publicației independente ruse Astra, citată de The Kyiv Independent, în oraș au fost auzite mai multe explozii, urmate de un incendiu.
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