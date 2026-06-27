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Ucraina ar fi lovit o fabrică militară rusă din Volgograd. Explozii urmate de incendii și cel puțin 10 răniți - VIDEO

Explozie în Rusia

Explozie în Rusia

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 iun. 2026, 09:29

Un atac cu rachete ucrainean ar fi vizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o instalație militară rusă din orașul Volgograd. Potrivit publicației independente ruse Astra, citată de The Kyiv Independent, în oraș au fost auzite mai multe explozii, urmate de un incendiu.

Autoritățile ruse au emis o alertă de amenințare cu rachete pentru regiunea Volgograd. Pe rețelele sociale au apărut imagini video care par să arate fum ridicându-se deasupra orașului.

Ținta ar fi fost o fabrică militară

Potrivit imaginilor filmate de martori, fumul ar fi provenit de la o fabrică militară. Aceasta ar produce lansatoare pentru sisteme de rachete strategice.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrey Bocharov, a confirmat ulterior că „ținte aeriene de mare viteză” ucrainene au lovit orașul în timpul nopții. El a precizat că au fost avariate „instalațiile de producție ale uneia dintre întreprinderile din Volgograd, situată în districtul Krasnooktyabrsky”.

Zece persoane au fost rănite

Potrivit guvernatorului, 10 persoane au fost rănite în urma atacului și primesc îngrijiri medicale. Bocharov a mai spus că incendiile izbucnite local au fost stinse rapid. Autoritățile ruse susțin că nicio clădire rezidențială nu a fost afectată. Atacul are loc în contextul în care Ucraina a intensificat în ultimele luni loviturile asupra unor obiective militare și energetice de pe teritoriul Rusiei.

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