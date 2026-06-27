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Ursula von der Leyen, vizată de o anchetă de proporții. Șefa Comisiei UE a participat la discuții cu Zelenski și lideri UE

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 14:45
SursăRealitatea PLUS

Șefa Comisiei Europene e vizată de o nouă anchetă! Totul după ce Ursula von der Leyen a participat la un grup privat de discuții, alături de Volodimir Zelenski și mai mulți lideri occidentali, potrivit Realitatea PLUS.

Cazul este cel mai nou dintr-o serie de dispute legate de transparența comunicărilor președintei Comisiei Europene. Avocatul Poporului la nivelul UE a deschis o anchetă pentru a stabili dacă Executivul european a încălcat regulile UE privind transparența, după ce a refuzat să publice mesajele schimbate într-un grup privat. Din grup ar fi făcut parte cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer și Volodimir Zelenski.

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