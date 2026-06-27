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Extern· 1 min citire
Ursula von der Leyen, vizată de o anchetă de proporții. Șefa Comisiei UE a participat la discuții cu Zelenski și lideri UE
Ursula von der Leyen
Publicat27 iun. 2026, 14:45
SursăRealitatea PLUS
Șefa Comisiei Europene e vizată de o nouă anchetă! Totul după ce Ursula von der Leyen a participat la un grup privat de discuții, alături de Volodimir Zelenski și mai mulți lideri occidentali, potrivit Realitatea PLUS.
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