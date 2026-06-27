Un nou caz cutremurător în Franța: bebeluș de 18 luni, mort de hipertermie după ce a fost uitat în mașină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 12:02

Valul de căldură extremă care afectează Europa continuă să facă victime, inclusiv în rândul copiilor. În Franța, numărul copiilor mici care au murit în contextul temperaturilor caniculare a ajuns la patru, potrivit The Guardian. Cel mai recent caz este al unui băiețel de 18 luni, găsit în stare de hipertermie într-o mașină.

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