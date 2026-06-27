Un nou caz cutremurător în Franța: bebeluș de 18 luni, mort de hipertermie după ce a fost uitat în mașină

Valul de căldură extremă care afectează Europa continuă să facă victime, inclusiv în rândul copiilor. În Franța, numărul copiilor mici care au murit în contextul temperaturilor caniculare a ajuns la patru, potrivit The Guardian. Cel mai recent caz este al unui băiețel de 18 luni, găsit în stare de hipertermie într-o mașină.
Potrivit presei franceze, tatăl copilului mergea la serviciu și l-ar fi uitat în autoturism, în loc să îl ducă la creșă. Băiețelul a fost dus la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva. Decesul a fost anunțat vineri de un spital din Marsilia.
Al patrulea copil mort în condiții asemănătoare
Tragedia vine după alte trei cazuri asemănătoare raportate în această săptămână. Un copil de trei ani a fost găsit mort într-o suburbie a Parisului, după ce a rămas blocat într-o mașină. Alți doi copii, în vârstă de doi și patru ani, au fost descoperiți fără viață în autoturismul familiei, aflat într-o parcare rezidențială.
Autoritățile atrag atenția că, în zilele cu temperaturi extreme, interiorul unei mașini se poate încălzi foarte repede. Pentru copiii mici, riscul este și mai mare, deoarece organismul lor se supraîncălzește mult mai ușor.
Franța, lovită și de un val de înecuri
Pe lângă aceste cazuri, autoritățile franceze au raportat cel puțin 55 de înecuri la nivel național. Ministrul Sportului, Marina Ferrari, a avertizat că bilanțul ar putea continua să crească, în condițiile în care mulți oameni încearcă să se răcorească în lacuri, râuri sau zone de înot nesupravegheate.
Canicula pune presiune și pe sistemul medical. La Paris, unde miercuri s-au înregistrat 40,9 grade Celsius, un record pentru luna iunie, autoritățile au transmis că spitalele se apropie de limita capacității.
Serviciile de urgență, sub presiune
Președintele Asociației Medicilor de Urgență Francezi, Patrick Pelloux, a declarat că serviciile medicale de urgență din capitală au înregistrat 55 de decese într-un interval de 24 de ore. În mod normal, într-o zi obișnuită sunt raportate trei sau patru decese.
Oamenii de știință descriu actualul episod drept cel mai sever și mai extins val de căldură înregistrat până acum în Europa. Potrivit acestora, aproape jumătate dintre cele mai mari 850 de orașe europene se confruntă cu niveluri fără precedent de stres termic.
Recorduri de temperatură și în Marea Britanie
În Regatul Unit, recordul pentru cea mai călduroasă zi de iunie a fost depășit pentru a treia zi consecutiv. La Santon Downham, în comitatul Suffolk, temperatura a ajuns vineri la 37,3 grade Celsius. Alerta roșie de caniculă a rămas în vigoare pentru Londra și sud-estul Angliei. Serviciile de urgență au raportat o creștere puternică a solicitărilor, iar autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a limita efectele temperaturilor extreme.
Școli închise și evenimente anulate
Peste 1.000 de școli britanice au fost închise total sau parțial din cauza temperaturilor ridicate din clădiri. Operatorii feroviari au redus circulația trenurilor, iar în unele regiuni au fost introduse restricții privind consumul de apă.
Pompierii continuă să intervină la incendii de vegetație alimentate de secetă și temperaturile extreme. Valul de căldură a dus și la anularea unor evenimente importante din Europa. În Franța au fost amânate sau anulate Paris Pride, marșul Pride de la Lyon și festivalul Solidays, iar în Belgia a fost anulată reconstituirea istorică a Bătăliei de la Waterloo.
În Olanda, organizatorii au renunțat la festivalul de muzică Defqon.1 din cauza riscurilor generate de temperaturile extreme.
Canicula se mută spre Europa Centrală și de Est
Meteorologii avertizează că masa de aer fierbinte se deplasează spre Europa Centrală și de Est. Aproximativ 150 de milioane de oameni ar urma să suporte temperaturi de cel puțin 35 de grade Celsius.
Autoritățile din mai multe țări sunt în alertă și pregătesc măsuri pentru limitarea efectelor caniculei asupra populației. Specialiștii avertizează că fenomenul este amplificat de schimbările climatice și că valurile de căldură devin tot mai frecvente, mai intense și mai greu de gestionat.