Povestea cuplului care comunică prin căști cu inteligență artificială. El este italian, ea este din China

Un bărbat din Bari, Italia, în vârstă de 69 de ani, și o femeie din China, în vârstă de 63 de ani, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit, deși nu cunosc limba celuilalt. Cei doi comunică prin intermediul unor căști conectate la un traducător multilingv, care le traduce în timp real ceea ce spun.
Francesco Cinquino și Sun Huiling s-au cunoscut prin intermediul unei agenții, iar după câteva luni au decis să înceapă o viață nouă împreună. Diferențele de limbă și cultură nu i-au oprit. Cei doi s-au căsătorit civil pe 10 aprilie, în orașul Giovinazzo, unde locuiesc acum într-o casă aflată la câțiva pași de mare, relatează La Repubblica.
S-au cunoscut printr-o agenție și nu s-au mai despărțit
Francesco este văduv de nouă ani, are doi copii și a lucrat ca muncitor feroviar. Sun este divorțată de aproximativ 20 de ani și are un fiu care locuiește în China. Ea a lucrat mai întâi într-o bancă, apoi ca administrator într-un bloc de locuințe.
Cei doi s-au cunoscut prima dată în luna noiembrie a anului trecut, prin intermediul unei agenții. După aproximativ o lună, Sun a mers în Italia cu o altă viză, iar de atunci cei doi nu s-au mai despărțit. Au decis să rămână împreună și să transforme întâlnirea lor într-un nou început.
Fiecare își păstrează obiceiurile
În casa lor, Francesco și Sun încearcă să își cunoască treptat obiceiurile, limba și cultura. Deocamdată, atunci când pregătesc prânzul, fiecare gătește mâncarea sa tradițională. Învățarea rețetelor și a limbii celuilalt cere timp, iar cei doi spun că au răbdare.
Sun este pasionată de fotografie și muzică. Atunci când s-a mutat în Italia, a decis să aducă din China și pianul ei, semn că a vrut să își ia cu ea o parte importantă din viața de acasă, conform Repubblica.it.
„Cea mai mare dorință a noastră este să îmbătrânim împreună”
Povestea lor a atras atenția tocmai pentru că arată cum doi oameni pot depăși diferențele de limbă și cultură. Pentru Francesco și Sun, tehnologia a devenit un sprijin important în viața de zi cu zi, dar decizia de a rămâne împreună a venit din dorința comună de a începe din nou.
„Amândoi am vrut să ne luăm viața de la capăt”, au declarat cei doi.
„Cea mai mare dorință a noastră este să îmbătrânim împreună”, au mai spus Francesco și Sun.