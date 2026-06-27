Povestea cuplului care comunică prin căști cu inteligență artificială. El este italian, ea este din China

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 09:23

Un bărbat din Bari, Italia, în vârstă de 69 de ani, și o femeie din China, în vârstă de 63 de ani, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit, deși nu cunosc limba celuilalt. Cei doi comunică prin intermediul unor căști conectate la un traducător multilingv, care le traduce în timp real ceea ce spun.

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