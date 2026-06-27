SUA au lovit Iranul după atacul asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz. Trump avertizează: „Este o încălcare prostească a acordului nostru de încetare a focului”

Armata americană a efectuat vineri lovituri asupra unor ținte militare iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, după atacul lansat joi de Teheran împotriva unei nave comerciale aflate în apropierea acestei rute maritime esențiale. Informația a fost transmisă de Comandamentul Central al SUA.
Potrivit CENTCOM, avioane americane au atacat depozite iraniene de rachete și drone, dar și instalații radar de coastă. Oficialii americani susțin că atacul Iranului asupra transportului comercial a încălcat armistițiul.
„Avioane americane au lovit depozite iraniene de rachete și drone, precum și instalații radar de coastă”, a transmis CENTCOM. „Agresiunea nejustificată a forțelor iraniene împotriva transportului comercial a încălcat în mod clar armistițiul”.
Trump: „Veți afla”
Loviturile au venit după ce președintele Donald Trump a condamnat atacul cu dronă asupra navei din Strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă a descris incidentul drept o „încălcare prostească” a acordului de încetare a războiului cu Iranul, dar nu a spus dacă Statele Unite vor relua ostilitățile pe scară mai largă.
Întrebat dacă Iranul va suporta consecințe, Trump le-a răspuns scurt jurnaliștilor, în Biroul Oval: „Veți afla”.
Președintele a reacționat prima dată vineri dimineață, la câteva ore după atac. El a transmis că Iranul a lansat mai multe drone asupra unor nave care traversau Strâmtoarea Ormuz.
„Republica Islamică Iran a lansat cel puțin patru drone de atac unidirecționale asupra unor nave care traversau Strâmtoarea Ormuz. Una dintre drone a lovit puternic puntea superioară a unei nave cargo mari și foarte scumpe”, a scris el pe Truth Social.
„Au fost produse pagube, dar nava și-a putut continua drumul”, a scris Trump. „Noi am doborât celelalte trei drone. Evident, aceasta este o încălcare prostească a acordului nostru de încetare a focului”.
Trump spune că Iranul mai are capacități militare
Câteva ore mai târziu, Donald Trump a spus că incidentul arată că Iranul a păstrat încă unele capacități militare, în ciuda războiului de mai multe luni cu Statele Unite. Declarația a fost făcută în fața unor creștini conservatori reuniți la Washington, D.C.
„Încă avem o luptă. Au anumite capacități, nu multe. Nu câștigă sau ceva de genul acesta, dar au unele capacități; încă pot să tragă”, a spus Trump, conform CNN.
Președintele american a mai afirmat că nu se aștepta la un astfel de atac și că Iranul nu ar trebui să lovească nave comerciale.
„Nimeni nu a văzut asta venind”, a spus Trump despre atacul iranian, „și a lovit o navă și a produs pagube. Nu pot face astfel de lucruri”.
Nava atacată și-a continuat drumul
În timpul discuției cu jurnaliștii din Biroul Oval, Trump nu a spus clar cum vor răspunde Statele Unite. El a subliniat însă că nu este de acord cu atacul lansat de Iran și că nava lovită nu era una aliată, dar era totuși o navă comercială.
„Nu îmi place faptul că au tras ieri”, a spus Trump, întrebat dacă mai consideră că armistițiul este în vigoare. „Nu era o navă aliată, dar era o navă. O navă foarte scumpă și era în regulă, dar a fost puțin lovită. Nu ar trebui să facă asta”.
Întrebat din nou dacă SUA vor răspunde, președintele american a repetat: „Veți afla.” Apoi, Trump a încheiat brusc discuția cu jurnaliștii, conform CNN.
Potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations, instituția care monitorizează traficul maritim în regiune, nava cargo a fost lovită în partea tribord de un proiectil necunoscut. Atacul a avariat puntea de comandă. Nu au fost raportate victime și nici efecte asupra mediului.
Strâmtoarea Ormuz, punct de tensiune între SUA și Iran
Incidentul este primul de acest fel după ce Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere pentru redeschiderea strâmtorii și lansarea unor negocieri mai aprofundate privind programul nuclear iranian. Donald Trump a dat puține semne că ar fi pregătit să reia războiul, despre care a recunoscut săptămâna trecută că ar fi putut duce la o „catastrofă economică” dacă ar fi continuat.
Iranul vede controlul asupra Strâmtorii Ormuz ca pe un punct important de presiune în negocieri. Joi, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că trecerea în siguranță va fi garantată doar navelor care folosesc rute declarate Iranului.
Acordul dintre SUA și Iran prevedea ca traficul prin strâmtoare să revină la același volum ca înainte de începerea războiului. Documentul nu stabilea însă condiții detaliate pentru îndeplinirea acestor prevederi.
Dispută și pe taxele de trecere
Cele două părți au interpretări diferite și în privința posibilității ca Iranul să perceapă taxe pentru navele care traversează zona. Trump a insistat că strâmtoarea va rămâne fără taxe de trecere, în timp ce Teheranul susține că are dreptul să taxeze navele care trec pe acolo.
Atacul de joi a avut loc la câteva ore după ce Gardienii Revoluției din Iran au avertizat că navele vor primi drept de trecere în siguranță doar pe rutele iraniene din strâmtoare. Mesajul a contrazis afirmația administrației Trump potrivit căreia această cale maritimă este din nou liberă și deschisă.
SUA au renunțat la blocada asupra porturilor iraniene după semnarea acordului, însă atacul asupra navei comerciale arată că tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz rămân ridicate.