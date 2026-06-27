SUA au lovit Iranul după atacul asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz. Trump avertizează: „Este o încălcare prostească a acordului nostru de încetare a focului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 06:56

Armata americană a efectuat vineri lovituri asupra unor ținte militare iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, după atacul lansat joi de Teheran împotriva unei nave comerciale aflate în apropierea acestei rute maritime esențiale. Informația a fost transmisă de Comandamentul Central al SUA.

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