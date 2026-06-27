Zelenski îi cere lui Putin să iasă din Ucraina: „Rusia trebuie acum să facă acest pas către pace”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 07:35

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis lui Vladimir Putin să „iasă din Ucraina” și să facă „acel pas către pace”. Mesajul vine după ce liderul de la Kiev a aprobat o ofensivă de 40 de zile, despre care spune că are scopul de a influența Rusia să pună capăt războiului.

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