Zelenski îi cere lui Putin să iasă din Ucraina: „Rusia trebuie acum să facă acest pas către pace”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis lui Vladimir Putin să „iasă din Ucraina” și să facă „acel pas către pace”. Mesajul vine după ce liderul de la Kiev a aprobat o ofensivă de 40 de zile, despre care spune că are scopul de a influența Rusia să pună capăt războiului.
Într-o postare pe X, Zelenski a transmis că Ucraina nu își dorește războiul și că Rusia trebuie să plece de pe teritoriul ucrainean.
„Rusia trebuie să iasă din Ucraina cu războiul ei, noi nu vrem război”, a scris Volodimir Zelenski.
Kievul spune că o întâlnire pentru pace este posibilă
Zelenski a mai spus că Ucraina a transmis propuneri partenerilor săi cheie și că inclusiv apropiații lui Vladimir Putin au primit mesajul Kievului. Liderul ucrainean susține că o întâlnire este posibilă și că sfârșitul războiului poate fi obținut dacă Rusia face pasul necesar.
„Ucraina a înaintat propuneri partenerilor noștri cheie, iar prietenii lui Putin au auzit și ei de la noi că o întâlnire este posibilă și că sfârșitul acestui război este posibil. Rusia trebuie acum să facă acest pas către pace”, a transmis Zelenski.
Președintele ucrainean a precizat că decizia privind ofensiva de 40 de zile a fost luată după consultări cu șeful serviciului de securitate ucrainean.
Ucraina lovește din nou infrastructura rusă
Anunțul vine după ce Zelenski a confirmat că forțele Kievului au atacat încă două rafinării rusești din Ufa, aflate la aproximativ 1.500 de kilometri de linia frontului. De asemenea, Ucraina a lovit și un depozit de petrol din regiunea Krasnodar, situat la aproximativ 300 de kilometri de Ucraina.
Aceste atacuri reprezintă o nouă lovitură asupra infrastructurii rusești, într-un moment în care Kievul încearcă să crească presiunea asupra Moscovei. Țintele vizate arată că Ucraina își continuă operațiunile la distanțe mari de linia frontului, în special asupra unor obiective energetice și logistice importante pentru Rusia.
Franța a interceptat un petrolier rusesc
Între timp, Franța a anunțat că forțele sale au interceptat un petrolier rusesc din așa-numita „flotă din umbră”. Acțiunea a avut loc la doar câteva zile după ce Marina Regală britanică a intervenit asupra unei nave în Canalul Mânecii. Noile evoluții arată că presiunea asupra Rusiei nu vine doar de pe frontul din Ucraina, ci și din partea statelor occidentale, care urmăresc activitatea navelor folosite de Moscova pentru transporturi maritime sensibile.