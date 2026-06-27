Peștele-iepure sperie Grecia. Autoritățile plătesc pescarii ca să îl scoată din ape

Grecia încearcă să limiteze răspândirea peștelui-iepure, o specie toxică apărută tot mai des în Marea Mediterană. Începând de vineri, guvernul grec oferă pescarilor 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește capturat. Măsura vine după ce această specie a provocat pagube importante în largul insulei Creta și al altor insule grecești.
Peștele-iepure, cunoscut în Grecia sub denumirea de lagokefalos, trăiește în mod normal în ape tropicale. Specialiștii cred că specia a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, favorizată de încălzirea apelor. Fenomenul arată cum schimbările climatice și rutele maritime pot modifica biodiversitatea mărilor.
Specia este toxică și poate afecta grav oamenii dacă este consumată
Peștele-iepure, cu denumirea științifică Lagocephalus sceleratus, are corp în formă de torpilă și dinți proeminenți, asemănători celor umani. Pielea și organele sale conțin o neurotoxină puternică. Dacă este consumată, această toxină poate provoca insuficiență cardiacă și poate pune viața în pericol, conform ekathimerini.com.
În urmă cu o săptămână, Crucea Roșie Elenă a emis un avertisment de sănătate publică privind această specie. Autoritățile au prezentat măsuri de prim ajutor în cazul sângerărilor provocate de eventuale mușcături și au atras atenția asupra neurotoxinei letale prezente în organele peștelui.
Nu au fost observați în zonele de îmbăiere din stațiuni
Autoritățile grecești spun că peștii nu au fost observați în zonele de îmbăiere din stațiunile insulare. Totuși, în larg, ei au devenit o problemă serioasă pentru pescari. Aceștia spun că peștii le rup plasele și le mănâncă captura, ceea ce le provoacă pierderi mari.
„S-a ajuns în punctul în care într-o zi ieşim la pescuit, iar următoarele trei zile le petrecem reparând plasele”, a declarat pentru postul public grec ERT Giorgos Kyriakakis, reprezentant al unei asociaţii a pescarilor din Creta.
„Ne mănâncă captura şi ne distrug plasele, iar asta costă foarte mult”, a spus el.
Peștii capturați vor fi congelați și incinerați
Ministrul Agriculturii din Grecia, Margaritis Schinas, fost vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat că este pentru prima dată când Grecia adoptă o astfel de măsură. Peștii capturați vor fi congelați și apoi incinerați în instalații ale administrației locale.
„Este pentru prima dată când o astfel de măsură este adoptată în Grecia”, a declarat Margaritis Schinas.
Programul ar putea fi extins de la insulele afectate în prezent la toate apele teritoriale ale Greciei. Ciprul a lansat deja, la începutul acestui an, un program similar de capturare, tot din cauza răspândirii acestei specii.
Specialiștii spun că nu trebuie creată panică
Îngrijorarea publicului a crescut după ce pe internet au apărut filmări în care peștii își înfig dinții în doze de băuturi răcoritoare sau în bucăți de lemn. Cu toate acestea, specialiștii de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” spun că prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică.
Aceștia arată că situația poate fi înțeleasă mai degrabă ca un semnal despre felul în care schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea unor căi de migrație pot schimba viața din mări și oceane. Și autoritățile din Creta au cerut populației să nu reacționeze exagerat. Într-un comunicat semnat de 16 asociații medicale și din domeniul turismului din Creta se arată că prezența acestor pești în Marea Mediterană este cunoscută de ani de zile.
„Nu există însă niciun pericol «invizibil» sau iminent pentru cei care fac baie. Prădătorii marini nu reprezintă o ameninţare pentru siguranţa vizitatorilor şi a locuitorilor”, se afirmă în comunicat.