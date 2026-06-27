Peștele-iepure sperie Grecia. Autoritățile plătesc pescarii ca să îl scoată din ape

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 07:51

Grecia încearcă să limiteze răspândirea peștelui-iepure, o specie toxică apărută tot mai des în Marea Mediterană. Începând de vineri, guvernul grec oferă pescarilor 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește capturat. Măsura vine după ce această specie a provocat pagube importante în largul insulei Creta și al altor insule grecești.

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