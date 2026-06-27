Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
O naștere printre ruine a emoționat mii de oameni. Mama și bebelușul au supraviețuit cutremurelor din Venezuela - VIDEO
Naștere Venezuela
Publicat27 iun. 2026, 08:58
Actualizat27 iun. 2026, 08:59
O femeie care a supraviețuit cutremurelor puternice din Venezuela a născut printre dărâmături, potrivit unor imagini apărute pe rețelele de socializare. Videoclipurile au fost distribuite rapid și au emoționat mii de oameni, într-un moment în care țara este afectată de urmările seismelor devastatoare.
Citește și
- 08:11Germania ar putea reveni la serviciul militar obligatoriu. Decizia trebuie luată până la jumătatea lui 2027
- 07:51Peștele-iepure sperie Grecia. Autoritățile plătesc pescarii ca să îl scoată din ape
- 07:35Zelenski îi cere lui Putin să iasă din Ucraina: „Rusia trebuie acum să facă acest pas către pace”
- 06:56SUA au lovit Iranul după atacul asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz. Trump avertizează: „Este o încălcare prostească a acordului nostru de încetare a focului”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News