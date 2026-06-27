O naștere printre ruine a emoționat mii de oameni. Mama și bebelușul au supraviețuit cutremurelor din Venezuela - VIDEO

Publicat 27 iun. 2026, 08:58 Actualizat 27 iun. 2026, 08:59

O femeie care a supraviețuit cutremurelor puternice din Venezuela a născut printre dărâmături, potrivit unor imagini apărute pe rețelele de socializare. Videoclipurile au fost distribuite rapid și au emoționat mii de oameni, într-un moment în care țara este afectată de urmările seismelor devastatoare.

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