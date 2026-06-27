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O naștere printre ruine a emoționat mii de oameni. Mama și bebelușul au supraviețuit cutremurelor din Venezuela - VIDEO

Naștere Venezuela

Naștere Venezuela

Scris deMădălina Cristea
Publicat27 iun. 2026, 08:58
Actualizat27 iun. 2026, 08:59

O femeie care a supraviețuit cutremurelor puternice din Venezuela a născut printre dărâmături, potrivit unor imagini apărute pe rețelele de socializare. Videoclipurile au fost distribuite rapid și au emoționat mii de oameni, într-un moment în care țara este afectată de urmările seismelor devastatoare.

Potrivit imaginilor, femeia a rămas prinsă printre resturile unor structuri prăbușite, dar a reușit să supraviețuiască. Mai multe persoane aflate în zonă au intervenit și au improvizat un spațiu pentru a o ajuta să nască, până la sosirea echipelor de urgență.

Deocamdată, nu au fost făcute publice informații oficiale despre identitatea femeii. Nici sexul nou-născutului nu a fost anunțat. Rapoartele apărute până acum indică însă faptul că atât mama, cât și copilul au supraviețuit. Cei doi urmează să primească îngrijirile medicale necesare. Momentul a fost descris de cei care au distribuit imaginile drept o poveste de speranță în mijlocul tragediei provocate de cutremurele din Venezuela, conform presei străine.

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