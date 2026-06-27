Noapte de coșmar în Ucraina. Atacurile rușilor au lăsat în urmă morți și zeci de răniți

Publicat 27 iun. 2026, 13:31 Sursă Agerpres

Loviturile nocturne ale rușilor au făcut doi morți și peste 20 de răniți în Ucraina, au anunțat sâmbătă autoritățile ucrainene, în timp ce loviturile Kievului asupra teritoriilor ocupate și a Rusiei au făcut un mort și zece răniți, potrivit Moscovei.

Distribuie articolul