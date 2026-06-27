Noapte de coșmar în Ucraina. Atacurile rușilor au lăsat în urmă morți și zeci de răniți

Loviturile nocturne ale rușilor au făcut doi morți și peste 20 de răniți în Ucraina, au anunțat sâmbătă autoritățile ucrainene, în timp ce loviturile Kievului asupra teritoriilor ocupate și a Rusiei au făcut un mort și zece răniți, potrivit Moscovei.
O persoană a murit și două au fost rănite în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est), a precizat șeful administrației militare regionale, Oleksandr Ganja, pe Telegram.
'Inamicul a atacat două districte din regiune de peste 30 de ori cu drone și bombe aeriene', a afirmat el.
În regiunea ucraineană Sumî (nord), un bărbat a fost ucis într-un atac cu dronă asupra unei case, a anunțat guvernatorul militar regional Oleg Grigorov, menționând într-un al doilea comunicat un 'atac masiv' asupra altei zone din această regiune de la granița cu Rusia care s-a soldat cu zece răniți.
Loviturile rusești asupra orașului Zaporojie (sud-est) au făcut cel puțin nouă răniți, între care doi copii, potrivit autorităților ucrainene.
'Atacul inamic a provocat pagube importante infrastructurii civile a orașului', au subliniat serviciile de urgență, menționând că un imobil rezidențial a fost 'parțial distrus' și că două persoane au fost salvate de sub dărâmături.
Fotografii care însoțesc acest comunicat pe Telegram arată acoperișul distrus al unui imobil cu ferestre sparte, o scară și un apartament devastate.
Bombardamente la foc automat
Rusia continuă să bombardeze Ucraina aproape zilnic de la declanșarea invaziei sale la scară largă în februarie 2022, cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial.
Ucraina și-a intensificat, de asemenea, în ultimele luni loviturile, pe care le califică drept represalii, împotriva Rusiei și a teritoriilor ocupate de Moscova.
O femeie și-a pierdut viața în urma unui atac ucrainean asupra orașului Horlivka, situat în regiunea ucraineană Donețk, controlată de Rusia, a afirmat pe Telegram primarul prorus Ivan Prihodko.
De asemenea, zece persoane au fost rănite în urma unui atac ucrainean asupra regiunii Volgograd (sud-vest), a anunțat pe Telegram administrația regională rusă, afirmând că unele instalații industriale au fost avariate.
'Noaptea trecută, rachete FP-5 Flamingo au lovit cu succes complexul Titan-Barikadî din Volgograd', a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe rețelele sociale, adăugând că a fost vorba de o întreprindere militară.
Comentariul său este însoțit de o compilație de înregistrări video care arată rachete zburând deasupra unor clădiri și situri industriale, precum și explozii.