Bilanț cumplit după cutremurele din Venezuela: peste 900 de morți, 3.360 de răniți și 50.000 de dispăruți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 11:41

Bilanțul cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela a crescut la cel puțin 920 de morți și 3.360 de răniți, potrivit celor mai recente date anunțate de autorități. Peste 50.000 de persoane sunt raportate dispărute, iar echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori sub clădirile prăbușite, la mai bine de două zile de la seisme.

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