Petrolier, lovit de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează din nou

Un petrolier a fost lovit sâmbătă de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat agenția britanică pentru securitate maritimă UKMTO, în contextul unei noi escaladări a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Incidentul are loc după ce cele două state s-au acuzat reciproc că au încălcat acordul de pace interimar încheiat în urmă cu două săptămâni, relatează Reuters.
Potrivit Agenției britanice pentru Operațiuni Comerciale Maritime (UKMTO), petrolierul a fost lovit de un proiectil și a suferit avarii la puntea de comandă. Toți membrii echipajului sunt în siguranță, nefiind raportate victime.
Centrul Comun de Informații Maritime (Joint Maritime Information Center – JMIC), coordonat de o coaliție navală care protejează transportul maritim în regiune, a anunțat că și-a ridicat nivelul de alertă de securitate în urma incidentelor recente.
Escaladare după schimbul de atacuri dintre SUA și Iran
Incidentul survine la doar două zile după un atac asupra unei nave comerciale, produs joi, fapt ce a declanșat o nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu.
Potrivit Reuters, Statele Unite și Iranul s-au acuzat reciproc că au încălcat acordul de pace interimar semnat în urmă cu două săptămâni, menit să pună capăt conflictului început cu patru luni în urmă.
Washingtonul susține că a lansat în cursul nopții atacuri asupra unor ținte iraniene, în timp ce Teheranul afirmă că a lovit sâmbătă obiective asociate forțelor americane, ca răspuns la acțiunile SUA.
Iranul vorbește despre „focuri de avertisment”
Autoritățile iraniene nu au comentat direct informațiile privind atacurile asupra navelor comerciale. Televiziunea de stat iraniană a transmis însă că Gardienii Revoluției au tras „focuri de avertisment” asupra unor nave nespecificate care încercau să traverseze canalele maritime fără aprobarea autorităților iraniene.
Potrivit aceleiași surse, în urma acestor incidente, alte nave solicită acum permise din partea Iranului înainte de a traversa Strâmtoarea Hormuz.
Atacuri asupra unor ținte asociate SUA
Ministerul iranian de Externe a declarat că atacurile lansate asupra unor obiective asociate Statelor Unite au avut un caracter „defensiv”.
Tot sâmbătă, Bahrain - stat care găzduiește cartierul general regional al Marinei SUA - a anunțat că a fost vizat de un atac cu drone atribuit Iranului. Armata americană nu a comentat deocamdată aceste informații.
Strâmtoarea Hormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, iar incidentele din ultimele zile sporesc temerile privind securitatea traficului maritim și aprovizionarea cu energie la nivel global.