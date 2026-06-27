Petrolier, lovit de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează din nou

Publicat 27 iun. 2026, 17:08 Actualizat 27 iun. 2026, 17:09

Un petrolier a fost lovit sâmbătă de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat agenția britanică pentru securitate maritimă UKMTO, în contextul unei noi escaladări a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Incidentul are loc după ce cele două state s-au acuzat reciproc că au încălcat acordul de pace interimar încheiat în urmă cu două săptămâni, relatează Reuters.

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