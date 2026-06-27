Ministru american, mesaj pentru Europa: „Nu vă mai plângeți. Mor mai mulți oameni iarna decât vara”

Publicat 27 iun. 2026, 18:14 Sursă Politico

Europa traversează unul dintre cele mai dificile episoade de caniculă din ultimii ani. Pe de altă parte, declarațiile ministrului american al Energiei, Chris Wright, au provocat un val de reacții după ce acesta a minimalizat efectele temperaturilor extreme și a susținut că frigul provoacă mai multe victime decât căldura.

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