Ministru american, mesaj pentru Europa: „Nu vă mai plângeți. Mor mai mulți oameni iarna decât vara”

Europa traversează unul dintre cele mai dificile episoade de caniculă din ultimii ani. Pe de altă parte, declarațiile ministrului american al Energiei, Chris Wright, au provocat un val de reacții după ce acesta a minimalizat efectele temperaturilor extreme și a susținut că frigul provoacă mai multe victime decât căldura.
Afirmațiile au fost făcute în timp ce mai multe state europene avertizau că temperaturile record pun în pericol sănătatea populației, iar autoritățile gestionau efectele unui nou val de căldură care afectează continentul.
Declarația care a stârnit controverse
Chris Wright a transmis un mesaj video în cadrul conferinței Alliance for Responsible Citizenship, eveniment la care participă mai multe personalități conservatoare, dintre care multe contestă schimbările climatice, scrie Politico.
În intervenția sa, ministrul american al Energiei a făcut referire la numărul victimelor provocate de frig și a transmis următorul mesaj:
"Nu vă mai plângeți. Întotdeauna mor mai mulți oameni iarna decât vara, pentru că frigul ucide mult mai mult decât căldura".
Declarațiile au fost făcute în contextul în care guvernele europene avertizau că temperaturile extreme din această săptămână pot avea consecințe grave asupra populației, amintind de valul de căldură din 2022, care a provocat peste 60.000 de decese pe continent.
Referire la criza energetică din 2022
În mesajul transmis la conferință, Wright a vorbit și despre iarna anului 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a provocat o explozie a prețurilor la energie în Europa.
Acesta a susținut că "impactul asupra mortalității a fost devastator".
Nu este pentru prima dată când oficialul american afirmă că temperaturile scăzute reprezintă un pericol mai mare decât cele ridicate.
Potrivit datelor citate, în Europa numărul deceselor asociate frigului este în prezent de aproximativ opt ori mai mare decât cel al deceselor provocate de căldură. În Statele Unite însă, căldura reprezintă fenomenul meteorologic care provoacă cele mai multe decese, depășind frigul.
Europa se confruntă cu temperaturi record
Declarațiile lui Chris Wright au fost făcute într-un moment în care luna iunie a adus temperaturi record la Londra și în alte regiuni ale Europei.
Valul de căldură a determinat închiderea unor școli, a afectat transportul și a pus presiune pe sistemele energetice. De asemenea, mai multe evenimente organizate în cadrul London Climate Action Week au fost anulate din cauza temperaturilor foarte ridicate, inclusiv o dezbatere dedicată măsurilor împotriva căldurii extreme.
În Franța, aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața prin înec în timp ce încercau să se răcorească.
Ed Miliband cere măsuri împotriva schimbărilor climatice
Secretarul britanic pentru Energie, Ed Miliband, consideră că temperaturile înregistrate în această perioadă reprezintă încă o dovadă a schimbărilor climatice.
"Credeți-mă, când eram copil nu erau 35 de grade la Londra în iunie. Ceea ce vedem, nu doar în Marea Britanie, ci în întreaga lume, ne obligă să acționăm", a declarat marți Ed Miliband.
Disputa privind energia și aerul condiționat
În contextul conflictului din Iran și al presiunilor asupra pieței mondiale a energiei, statele europene și-au reafirmat intenția de a continua tranziția către surse regenerabile.
În același timp, administrația Trump insistă ca Europa să cumpere cantități mai mari de gaz natural lichefiat din Statele Unite, iar Donald Trump continuă să critice investițiile europene în energia eoliană și solară.
În paralel, utilizarea aparatelor de aer condiționat a devenit un subiect de dezbatere în Europa. O parte dintre organizațiile de mediu avertizează că extinderea utilizării acestora ar putea crește consumul de energie, ar pune presiune suplimentară asupra rețelelor electrice și ar necesita adaptarea infrastructurii construite pentru un climat mai rece.
Profesoara de științe climatice Friederike Otto susține însă că efectele frigului și ale căldurii nu pot fi comparate direct.
"Nu poți compara cu adevărat decesele cauzate de căldură cu cele cauzate de frig", a spus Friederike Otto, profesoară de științe climatice la Imperial College London, într-un e-mail.
Ea a explicat și motivul acestei diferențe.
"Decesele provocate de frig sunt o problemă doar în țările în care chiar este frig, care sunt și țările unde avem cele mai bune date. Dar decesele cauzate de valurile de căldură cresc rapid în Sudul Global, în special în Africa."
În Franța, partidul Adunarea Națională solicită extinderea accesului populației la aparate de aer condiționat.
La rândul său, Donald Trump a declarat că aerul condiționat poate salva vieți dacă este alimentat cu energie provenită din combustibili fosili, afirmația fiind făcută în contextul anunțării retragerii unei decizii privind emisiile de gaze cu efect de seră.
Pe fondul noului val de căldură, mai multe state europene își mențin obiectivele climatice, inclusiv reducerea cu 90% a poluării climatice până în 2040 la nivelul Uniunii Europene și diminuarea emisiilor cu 87% până în 2042 în Marea Britanie.