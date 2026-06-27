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Extern· 2 min citire
Bilanț negru pentru cutremurul devastator din Venezuela: peste 1.400 de morți și 55.000 de dispăruți
Cutremur Venezuela/ Profimedia
Publicat27 iun. 2026, 23:00
Actualizat27 iun. 2026, 23:01
Bilanțul victimelor în urma celor două cutremure care au lovit Venezuela a depășit 1.400 de morți, în timp ce echipe internaționale de salvare continuă intervențiile în zonele cele mai afectate, unde mii de oameni sunt încă dispăruți. Numărul răniţilor este de 3.238, conform estimărilor de până în prezent.
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