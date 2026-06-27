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Bilanț negru pentru cutremurul devastator din Venezuela: peste 1.400 de morți și 55.000 de dispăruți

Cutremur Venezuela/ Profimedia

Cutremur Venezuela/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 23:00
Actualizat27 iun. 2026, 23:01

Bilanțul victimelor în urma celor două cutremure care au lovit Venezuela a depășit 1.400 de morți, în timp ce echipe internaționale de salvare continuă intervențiile în zonele cele mai afectate, unde mii de oameni sunt încă dispăruți. Numărul răniţilor este de 3.238, conform estimărilor de până în prezent.

Bilanţul actualizat a fost anunţat în timp ce echipele de salvare s-au răspândit în La Guaira şi în anumite zone din Caracas, unde familiile şi voluntarii au petrecut zile întregi scoţând supravieţuitori şi cadavre din dărâmături, plângându-se adesea de lipsa echipamentelor grele şi de prezenţa redusă a autorităţilor.

Oficialii au declarat că au sosit peste 1.600 de salvatori străini şi că alte echipe sunt pe drum, contribuind la o reacţie internaţională tot mai amplă la cele două cutremure care au lovit miercuri şi au declanşat sute de replici.

Număr halucinat de persoane dispărute

Deşi guvernul a declarat că sute de persoane sunt dispărute sau blocate, peste 55.000 de persoane figurează ca dispărute pe un site web promovat de opoziţia din ţară.

Serviciul Geologic al Statelor Unite a estimat că ar putea exista peste 10.000 de decese cauzate de cutremurele cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5.

Estimarea preliminară a pagubelor provocate de seisme

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a anunțat sâmbătă că pagubele provocate de cele două cutremure de peste 7 grade pe scara Richter se ridică la aproape 7 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 6% din PIB-ul țării.

Această evaluare inițială a fost realizată în primele ore după producerea seismelor, pe baza imaginii satelitare și a datelor demografice disponibile, oferind o primă imagine a magnitudinii dezastrului.

PNUD subliniază că această estimare nu include:

  • distrugerile infrastructurii,

  • impactul economic general,

  • costurile de reconstrucție pe termen lung.

Instituția avertizează că impactul total al unor astfel de evenimente este, de regulă, de până la trei ori mai mare decât evaluările preliminare.

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