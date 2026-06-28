Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei. „Un nou nivel de escaladare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 07:17

Presa germană relatează pe larg despre incidentele repetate cu drone căzute pe teritoriul României, în apropierea graniței cu Ucraina. Jurnaliștii vorbesc despre „un nou nivel de escaladare”, după ce, pentru prima dată, două persoane din România au fost rănite în urma războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

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