Harry Styles s-a prăbușit pe scenă, în timpul concertului de pe Wembley. Fanii s-au panicat: „Inima mi s-a oprit” - VIDEO

Harry Styles le-a dat emoții puternice fanilor prezenți la concertul de pe stadionul Wembley, după ce s-a înecat cu apă și s-a prăbușit pe scenă pentru câteva secunde. Artistul și-a revenit rapid și a continuat spectacolul fără alte probleme.
Incidentul a avut loc în plin val de caniculă în Marea Britanie, unde temperaturile din Londra au depășit 37 de grade Celsius. Momentul a fost surprins de spectatori și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.
Momentul care a speriat zeci de mii de fani
Câteva secunde au fost suficiente pentru ca oamenii aflați pe stadion să creadă că s-a întâmplat ceva grav. Harry Styles s-a înecat cu apă în timpul unui moment devenit deja obișnuit la concertele sale, apoi s-a prăbușit pe scenă. Artistul a rămas întins câteva clipe, timp în care fanii s-au panicat. Mulți au crezut că acesta a leșinat din cauza căldurii, mai ales că spectacolul avea loc într-o zi cu temperaturi foarte ridicate. Încă de la începutul concertului, Harry Styles le ceruse spectatorilor să se hidrateze și să aibă grijă unii de alții.
Totul s-a întâmplat în timpul unui gest făcut pentru public
Incidentul s-a produs în momentul în care Harry Styles a încercat să stropească publicul cu apă, un gest pe care fanii îl cunosc deja de la spectacolele sale. De această dată, lucrurile nu au mers ca de obicei. Artistul s-a înecat, a început să tușească puternic, iar apoi s-a lăsat pe spate pe scenă, încercând să-și recapete respirația. Potrivit celor aflați pe stadion, totul a durat doar câteva secunde. Pentru fani, însă, momentul a părut mult mai lung. La scurt timp, Harry Styles s-a ridicat, și-a revenit și a continuat concertul.
Imaginile au devenit virale pe TikTok
Filmările surprinse de spectatori au ajuns rapid pe TikTok și pe celelalte rețele de socializare. Fanii au reacționat imediat, iar mulți au spus că s-au speriat când l-au văzut pe artist căzut pe scenă.
„Când a căzut în genunchi, inima mi s-a oprit”, a scris un fan.
„Am crezut că a leșinat din cauza căldurii”, a comentat altcineva.
„M-am speriat atât de tare!”, „Este bine?” și „Respiră, Harry!” au fost câteva dintre mesajele publicate de internauți după incident.
Artistul le ceruse fanilor să se hidrateze
Momentul a venit la doar câteva zile după ce Harry Styles le transmisese celor aproximativ 80.000 de spectatori de pe Wembley un mesaj legat de siguranță. Artistul îi îndemnase să bea apă, să fie atenți la cei din jur și să anunțe imediat dacă cineva are nevoie de ajutor.
Harry Styles le-a spus fanilor că spectacolul poate fi oprit în orice moment, dacă situația o cere, pentru ca publicul să fie în siguranță. Din fericire, incidentul nu a avut urmări. Artistul și-a revenit repede și a dus concertul mai departe.