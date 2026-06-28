Harry Styles s-a prăbușit pe scenă, în timpul concertului de pe Wembley. Fanii s-au panicat: „Inima mi s-a oprit” - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 08:59

Harry Styles le-a dat emoții puternice fanilor prezenți la concertul de pe stadionul Wembley, după ce s-a înecat cu apă și s-a prăbușit pe scenă pentru câteva secunde. Artistul și-a revenit rapid și a continuat spectacolul fără alte probleme.

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