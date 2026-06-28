Miracol printre dărâmături în Venezuela. Un copil de 11 ani a fost găsit în viață la 72 de ore după cutremure

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 10:00

Un copil de 11 ani a fost salvat de sub dărâmături în Venezuela, la 72 de ore după cele două cutremure care au lovit nordul țării. Anunțul a fost făcut de președinta interimară Delcy Rodriguez, în timp ce echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori.

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