Miracol printre dărâmături în Venezuela. Un copil de 11 ani a fost găsit în viață la 72 de ore după cutremure

Un copil de 11 ani a fost salvat de sub dărâmături în Venezuela, la 72 de ore după cele două cutremure care au lovit nordul țării. Anunțul a fost făcut de președinta interimară Delcy Rodriguez, în timp ce echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori.
Timpul devine tot mai critic pentru oamenii prinși sub ruine. Bilanțul tragediei continuă să crească, iar autoritățile au anunțat până acum 1.430 de morți și peste 50.000 de persoane dispărute, potrivit Le Figaro.
Salvatorii caută în continuare oameni sub dărâmături
La mai bine de trei zile de la cutremure, șansele de a mai găsi supraviețuitori scad de la o oră la alta. Cu toate acestea, echipele de intervenție continuă operațiunile în zonele afectate, acolo unde multe clădiri s-au prăbușit.
Un salvator salvadorian aflat în La Guaira, oraș de coastă situat în apropiere de Caracas, a explicat cât de dificilă este misiunea echipelor de intervenție.
„În principiu, victimele sunt deja decedate, dar, slavă Domnului, uneori reușim să găsim supraviețuitori”, a declarat un salvator salvadorian în La Guaira, un oraș de coastă situat în vecinătatea Caracasului.
Un copil de 11 ani, găsit în viață
În mijlocul unei tragedii uriașe, salvarea copilului de 11 ani a adus un moment de speranță. Băiatul a fost scos în viață de sub dărâmături în nordul țării, la Caraballeda.
Președinta interimară Delcy Rodriguez a anunțat salvarea pe platforma X, unde a publicat și un videoclip cu intervenția.
„Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viață la Caraballeda. În acest moment, fiecare viață este o sursă de speranță pentru Venezuela”, a scris în timpul nopții pe X președinta interimară Delcy Rodriguez, atașând la mesajul său un videoclip cu operațiunea de salvare.
Cutremurele au distrus numeroase clădiri
Venezuela a fost lovită miercuri de două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5. Seismele au afectat nordul țării și au lăsat în urmă numeroase clădiri prăbușite.
Operațiunile de salvare sunt extrem de dificile, mai ales în zonele unde accesul este îngreunat de ruine și de pagubele provocate de seisme.
Bilanțul ar putea crește
La Geneva, responsabilul ONU pentru ajutor umanitar, Tom Fletcher, a declarat pentru AFP că peste 50.000 de persoane sunt date dispărute.
Potrivit acestuia, bilanțul ar urma să „crească considerabil”, în contextul „unei operațiuni de salvare extrem de complexe”.
În acest timp, ajutorul umanitar internațional se intensifică, iar echipele de salvare încearcă să ajungă cât mai repede la oamenii care ar putea fi încă în viață sub dărâmături.