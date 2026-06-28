Canicula face ravagii în Franța. Aproximativ 1.000 de decese suplimentare, iar autoritățile se tem că bilanțul va crește

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 10:52

Franța a înregistrat aproximativ 1.000 de decese în plus față de media obișnuită, în doar câteva zile, pe fondul valului de căldură puternic care a afectat țara. Autoritățile sanitare avertizează că bilanțul ar putea crește, deoarece efectele caniculei asupra organismului pot apărea și cu întârziere.

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