Canicula face ravagii în Franța. Aproximativ 1.000 de decese suplimentare, iar autoritățile se tem că bilanțul va crește

Franța a înregistrat aproximativ 1.000 de decese în plus față de media obișnuită, în doar câteva zile, pe fondul valului de căldură puternic care a afectat țara. Autoritățile sanitare avertizează că bilanțul ar putea crește, deoarece efectele caniculei asupra organismului pot apărea și cu întârziere.
Potrivit Agenției Naționale de Sănătate Publică din Franța, Santé publique France, creșterea numărului de decese a fost observată începând cu 24 iunie, în timpul unui episod de caniculă care a durat 11 zile.
Peste 1.400 de decese zilnic, în cele mai grele zile
Autoritățile franceze au transmis că peste 1.200 de persoane au murit pe 24 iunie. În zilele de 25 și 26 iunie, numărul deceselor raportate a trecut de 1.400 pe zi. Prin comparație, în lunile aprilie și mai, numărul deceselor varia, în mod obișnuit, între 900 și 1.000 pe zi. Instituția precizează că aceste decese nu au fost atribuite oficial temperaturilor extreme. Totuși, creșterea bruscă a mortalității a fost înregistrată chiar în perioada valului de căldură, iar autoritățile spun că bilanțul final ar putea fi mai mare.
Persoanele în vârstă, cele mai afectate
Creșterea mortalității a fost observată la toate grupele de vârstă, însă cei mai afectați au fost vârstnicii. Potrivit datelor comunicate de autorități, 85% dintre decesele suplimentare au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 65 de ani. Agenția a semnalat și o creștere de aproximativ 40% a deceselor produse la domiciliu. Cele mai multe astfel de cazuri au fost raportate în regiunea Île-de-France.
Spitalele rămân sub presiune
Deși temperaturile au început să scadă duminică, spitalele franceze rămân sub presiune. Medicii se așteaptă ca efectele caniculei să continue să se vadă și în zilele următoare, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile. Valul de căldură a fost unul dintre cele mai intense din istoria recentă a Franței. Ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, avertizase încă de sâmbătă că autoritățile observă un număr de decese „mai mare decât în mod normal”. Datele publicate duminică de Santé publique France confirmă această tendință și arată cât de periculoase pot fi episoadele de căldură extremă, mai ales pentru persoanele în vârstă, bolnave sau izolate.