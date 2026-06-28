Călcâiul lui Ahile în conflictul din Ucraina. Dacă pierde această regiune, Putin pierde războiul

Publicat 28 iun. 2026, 12:28 Sursă The Telegraph

Timp de mai bine de un deceniu, Crimeea a fost prezentată de Vladimir Putin drept cea mai importantă victorie geopolitică a Rusiei și dovada că Moscova își poate recâștiga statutul de mare putere după destrămarea Uniunii Sovietice.

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