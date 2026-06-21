Cum schimbă inteligența artificială viața de zi cu zi: de la cumpărături și muncă la sănătate și divertisment

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 11:18

În urmă cu doar câțiva ani, inteligența artificială (AI) părea o tehnologie rezervată laboratoarelor de cercetare și marilor companii din domeniul tehnologiei. Astăzi, însă, AI a devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi, influențând modul în care lucrăm, comunicăm, facem cumpărături și ne petrecem timpul liber.

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